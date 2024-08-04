Что известно о покушении на убийство на чемпиона Европы Двали, который заступался за ребенка

СК переквалифицирует дело о нападении на боксера Двали в покушение на убийство

04 августа 2024 в 21:56 Размер текста - 17 +

СК РФ переквалифицирует дело о нападении на Дмитрия Двали в покушение, передали в ведомстве Фото: Илья Московец © URA.RU Дело о нападении на чемпиона по боксу Дмитрия Двали, который заступился за мальчика и лишился глаза, будет пересмотрено. Следственный комитет РФ переквалифицирует его в уголовное дело, связанное с покушением на убийство. Что известно об инциденте — в материале URA.RU. Что произошло Чемпион Европы и России по боксу Дмитрий Двали, приехавший в Крым на мастер-класс для молодых боксеров, утром 28 июля заступился за мальчика, которого избивала толпа мужчин. По словам очевидцев, их было около 15 человек. После чего они набросились на Дмитрия. В драке спортсмену выбили глаз, и уже в больнице медики ему также диагностировали перелом орбитальной кости. После чего он обратился в полицию. Попытка сохранить зрение Некоторые хирурги отказались проводить операцию на глаз, который толпа мужчин выбила Двали во время драки. Однако один специалист из частной московской клиники согласился попробовать спасти зрение боксеру. Предварительно, операция будет проведена 6 или 7 августа, заявил тренер спортсмена Иван Щелок. СК возбудило уголовное дело Ранее дело о нападении на боксера Дмитрия Вдали расследовали как хулиганство. Однако председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе СУ по Республике Крым Владимиру Терентьеву переквалифицировать действия нападавших в покушение на убийство. Отмечается, что в центральном аппарате дело стоит на контроле. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дело о нападении на чемпиона по боксу Дмитрия Двали, который заступился за мальчика и лишился глаза, будет пересмотрено. Следственный комитет РФ переквалифицирует его в уголовное дело, связанное с покушением на убийство. Что известно об инциденте — в материале URA.RU. Чемпион Европы и России по боксу Дмитрий Двали, приехавший в Крым на мастер-класс для молодых боксеров, утром 28 июля заступился за мальчика, которого избивала толпа мужчин. По словам очевидцев, их было около 15 человек. После чего они набросились на Дмитрия. В драке спортсмену выбили глаз, и уже в больнице медики ему также диагностировали перелом орбитальной кости. После чего он обратился в полицию. Некоторые хирурги отказались проводить операцию на глаз, который толпа мужчин выбила Двали во время драки. Однако один специалист из частной московской клиники согласился попробовать спасти зрение боксеру. Предварительно, операция будет проведена 6 или 7 августа, заявил тренер спортсмена Иван Щелок. Ранее дело о нападении на боксера Дмитрия Вдали расследовали как хулиганство. Однако председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе СУ по Республике Крым Владимиру Терентьеву переквалифицировать действия нападавших в покушение на убийство. Отмечается, что в центральном аппарате дело стоит на контроле.