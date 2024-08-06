06 августа 2024

Внедорожники непорядочных пермяков отправили в Донбасс

Пермское Росимущества подарило новым регионам конфискованные внедорожники
© Служба новостей «URA.RU»
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Регионам подарили автомобили Lada, ВАЗ и УАЗ
Регионам подарили автомобили Lada, ВАЗ и УАЗ Фото:

Территориальное управление Росимущества Пермского края передало три внедорожника организации «Народный фронт». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

 «2 августа 2024 года безвозмездно передали „Народному фронту“ три транспортных средства высокой проходимости: ВАЗ-21310, Lada 212140, ГАЗ-66-11», — сказано в сообщении.

Уточняется, что автомобили были конфискованы у их владельцев по решению суда. Внедорожники планируют использовать для гуманитарной помощи на территориях новых регионов страны.

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Территориальное управление Росимущества Пермского края передало три внедорожника организации «Народный фронт». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.  «2 августа 2024 года безвозмездно передали „Народному фронту“ три транспортных средства высокой проходимости: ВАЗ-21310, Lada 212140, ГАЗ-66-11», — сказано в сообщении. Уточняется, что автомобили были конфискованы у их владельцев по решению суда. Внедорожники планируют использовать для гуманитарной помощи на территориях новых регионов страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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