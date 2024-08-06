Внедорожники непорядочных пермяков отправили в Донбасс

Регионам подарили автомобили Lada, ВАЗ и УАЗ
Территориальное управление Росимущества Пермского края передало три внедорожника организации «Народный фронт». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«2 августа 2024 года безвозмездно передали „Народному фронту“ три транспортных средства высокой проходимости: ВАЗ-21310, Lada 212140, ГАЗ-66-11», — сказано в сообщении.
Уточняется, что автомобили были конфискованы у их владельцев по решению суда. Внедорожники планируют использовать для гуманитарной помощи на территориях новых регионов страны.
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