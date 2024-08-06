Депутат предложил врио губернатора ХМАО расширить федеральную трассу

Депутат Пыть-Яха Александр Аксенов попросил врио губернатора Руслана Кухарука рассмотреть вопрос о расширении федеральный трассы Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск, которая перегружается в дневное время. Об этом сообщает журналист URA.RU со встречи главы региона с управленческой командой города.
«Мы просим рассмотреть вопрос возможности включения в проект развития дорожной сети округа по расширению данного участка дороги. До двух полос в каждом направлении», — сказал Александр Аксенов.
В дневное время участок перегружается, по нему осуществляется снабжение крупнейших месторождений округа. «Есть проекты, которые требуют в целом решения, не только по этому вопросу, но и по другим. Обсудим с федеральными коллегами», — сказал врио губернатора Кухарук.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО отремонтируют аварийный мост, на который жаловались жители. Он соединяет 2а и 7-ой микрорайоны Пыть-Яха.
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