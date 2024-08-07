В ХМАО устроят мужской чемпионат по готовке стейков

В Нягани мужчины посоревнуются в готовке мяса на тематическом чемпионате. Победители получат гриль, сообщил URA.RU замдиректора городского Дома молодежи Евгений Гильц.
«В чемпионате участвуют папы, они будут готовить мясо на открытом огне. Участники принесут замаринованное мясо и приступят к жарке на мангале. Потом нужно приготовить соус. Блюда оценят местные шеф-повара. Три победителя получат гриль, аэрогриль и электрошашлычницу», — поделился с агентством Гильц.
Соревнования пройдут в рамках пикника, который устроят в Нягани в честь дня города. На площадке также организуют кинотеатр под открытым небом, концерт и театрализованные представления.
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