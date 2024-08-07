07 августа 2024

Мэр Нижнего Тагила раскрыл судьбу разрушенного дома

Мэр Пинаев: разрушенный дом в Нижнем Тагиле подлежит сносу
© Служба новостей «URA.RU»
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Экспертиза признала дом аварийным и подлежащим сносу
Экспертиза признала дом аварийным и подлежащим сносу Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Как и анонсировало URA.RU, власти снесут разрушенную пятиэтажку на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле. Экспертиза признала здание аварийным и подлежащим сносу, подтвердил информацию мэр города Владислав Пинаев.

«Эксплуатационные качества здания не соответствуют требованиям, которым должен отвечать многоквартирный жилой дом, рекомендуется полный демонтаж строительных конструкций всего здания», — написал Пинаев в своем telegram-канале. Всех жильцов дома сейчас расселяют.

Два подъезда пятиэтажки обрушились 1 августа. Официальная версия — взрыв газа. Погибли 10 человек, в том числе пять детей, 16 пострадали. Поисково-спасательные работы длились двое суток. По делу о разрушении дома были задержаны два слесаря и один мастер компании «Газэкс». Каждого из них суд отправил под домашний арест до 1 октября. Подробная информация о ЧП — в сюжете URA.RU

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Как и анонсировало URA.RU, власти снесут разрушенную пятиэтажку на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле. Экспертиза признала здание аварийным и подлежащим сносу, подтвердил информацию мэр города Владислав Пинаев. «Эксплуатационные качества здания не соответствуют требованиям, которым должен отвечать многоквартирный жилой дом, рекомендуется полный демонтаж строительных конструкций всего здания», — написал Пинаев в своем telegram-канале. Всех жильцов дома сейчас расселяют. Два подъезда пятиэтажки обрушились 1 августа. Официальная версия — взрыв газа. Погибли 10 человек, в том числе пять детей, 16 пострадали. Поисково-спасательные работы длились двое суток. По делу о разрушении дома были задержаны два слесаря и один мастер компании «Газэкс». Каждого из них суд отправил под домашний арест до 1 октября. Подробная информация о ЧП — в сюжете URA.RU. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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