Мэр Нижнего Тагила раскрыл судьбу разрушенного дома

Как и анонсировало URA.RU, власти снесут разрушенную пятиэтажку на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле. Экспертиза признала здание аварийным и подлежащим сносу, подтвердил информацию мэр города Владислав Пинаев.
«Эксплуатационные качества здания не соответствуют требованиям, которым должен отвечать многоквартирный жилой дом, рекомендуется полный демонтаж строительных конструкций всего здания», — написал Пинаев в своем telegram-канале. Всех жильцов дома сейчас расселяют.
Два подъезда пятиэтажки обрушились 1 августа. Официальная версия — взрыв газа. Погибли 10 человек, в том числе пять детей, 16 пострадали. Поисково-спасательные работы длились двое суток. По делу о разрушении дома были задержаны два слесаря и один мастер компании «Газэкс». Каждого из них суд отправил под домашний арест до 1 октября. Подробная информация о ЧП — в сюжете URA.RU.
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