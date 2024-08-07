Теперь официально: рухнувшую пятиэтажку в Нижнем Тагиле сровняют с землей

Экспертиза признала обрушившийся дом в Нижнем Тагиле аварийным
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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, нижний тагил, обрушение
ЧП произошло 1 августа Фото:
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В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Прогноз, озвученный свердловским вице-губернатором Олегом Чемезовым днем 7 августа, сбылся: пятиэтажка на ул. Сибирская, 81, частично обрушившаяся 1 августа, будет снесена полностью. Об этом URA.RU сообщил информированный источник, знакомый с окончательным решением властей.

«Есть заключение [экспертизы], есть решение [специальной] комиссии о признании дома аварийным. Осталась оценка [имущества] и начнутся [компенсационные] выплаты», — рассказал собеседник.

Ранее Олег Чемезов рассказывал журналистам, что жильцам уцелевших подъездов предложат квартиры на вторичном рынке. Также губернатор Евгений Куйвашев распорядился помочь утратившим имущество тагильчанам с приобретением мебели и бытовой техники (если действительно требуется).

Два подъезда пятиэтажки обрушились 1 августа — после взрыва газа. Погибли 10 человек, 16 пострадали. С 3-го по 4 августа строители уже демонтировали один из сохранившихся подъездов — он был в ужасном состоянии.

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Прогноз, озвученный свердловским вице-губернатором Олегом Чемезовым днем 7 августа, сбылся: пятиэтажка на ул. Сибирская, 81, частично обрушившаяся 1 августа, будет снесена полностью. Об этом URA.RU сообщил информированный источник, знакомый с окончательным решением властей. «Есть заключение [экспертизы], есть решение [специальной] комиссии о признании дома аварийным. Осталась оценка [имущества] и начнутся [компенсационные] выплаты», — рассказал собеседник. Ранее Олег Чемезов рассказывал журналистам, что жильцам уцелевших подъездов предложат квартиры на вторичном рынке. Также губернатор Евгений Куйвашев распорядился помочь утратившим имущество тагильчанам с приобретением мебели и бытовой техники (если действительно требуется). Два подъезда пятиэтажки обрушились 1 августа — после взрыва газа. Погибли 10 человек, 16 пострадали. С 3-го по 4 августа строители уже демонтировали один из сохранившихся подъездов — он был в ужасном состоянии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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