Общество ЖКХ и Городская среда Теперь официально: рухнувшую пятиэтажку в Нижнем Тагиле сровняют с землей Экспертиза признала обрушившийся дом в Нижнем Тагиле аварийным 07 августа 2024 в 19:08 Размер текста - 17 + ЧП произошло 1 августа Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Прогноз, озвученный свердловским вице-губернатором Олегом Чемезовым днем 7 августа, сбылся: пятиэтажка на ул. Сибирская, 81, частично обрушившаяся 1 августа, будет снесена полностью. Об этом URA.RU сообщил информированный источник, знакомый с окончательным решением властей. «Есть заключение [экспертизы], есть решение [специальной] комиссии о признании дома аварийным. Осталась оценка [имущества] и начнутся [компенсационные] выплаты», — рассказал собеседник. Ранее Олег Чемезов рассказывал журналистам, что жильцам уцелевших подъездов предложат квартиры на вторичном рынке. Также губернатор Евгений Куйвашев распорядился помочь утратившим имущество тагильчанам с приобретением мебели и бытовой техники (если действительно требуется). Два подъезда пятиэтажки обрушились 1 августа — после взрыва газа. Погибли 10 человек, 16 пострадали. С 3-го по 4 августа строители уже демонтировали один из сохранившихся подъездов — он был в ужасном состоянии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Прогноз, озвученный свердловским вице-губернатором Олегом Чемезовым днем 7 августа, сбылся: пятиэтажка на ул. Сибирская, 81, частично обрушившаяся 1 августа, будет снесена полностью. Об этом URA.RU сообщил информированный источник, знакомый с окончательным решением властей. «Есть заключение [экспертизы], есть решение [специальной] комиссии о признании дома аварийным. Осталась оценка [имущества] и начнутся [компенсационные] выплаты», — рассказал собеседник. Ранее Олег Чемезов рассказывал журналистам, что жильцам уцелевших подъездов предложат квартиры на вторичном рынке. Также губернатор Евгений Куйвашев распорядился помочь утратившим имущество тагильчанам с приобретением мебели и бытовой техники (если действительно требуется). Два подъезда пятиэтажки обрушились 1 августа — после взрыва газа. Погибли 10 человек, 16 пострадали. С 3-го по 4 августа строители уже демонтировали один из сохранившихся подъездов — он был в ужасном состоянии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям