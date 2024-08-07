Теперь официально: рухнувшую пятиэтажку в Нижнем Тагиле сровняют с землей

Прогноз, озвученный свердловским вице-губернатором Олегом Чемезовым днем 7 августа, сбылся: пятиэтажка на ул. Сибирская, 81, частично обрушившаяся 1 августа, будет снесена полностью. Об этом URA.RU сообщил информированный источник, знакомый с окончательным решением властей.
«Есть заключение [экспертизы], есть решение [специальной] комиссии о признании дома аварийным. Осталась оценка [имущества] и начнутся [компенсационные] выплаты», — рассказал собеседник.
Ранее Олег Чемезов рассказывал журналистам, что жильцам уцелевших подъездов предложат квартиры на вторичном рынке. Также губернатор Евгений Куйвашев распорядился помочь утратившим имущество тагильчанам с приобретением мебели и бытовой техники (если действительно требуется).
Два подъезда пятиэтажки обрушились 1 августа — после взрыва газа. Погибли 10 человек, 16 пострадали. С 3-го по 4 августа строители уже демонтировали один из сохранившихся подъездов — он был в ужасном состоянии.
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