07 августа 2024

Следователи выясняют причину смерти подростка в челябинской бане. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в поселке "Кадровик", Копейск, пожарная машина
Тело ребенка обнаружили при тушении пожара Фото:

Следователи СКР по Челябинской области приступили к проверке по факту смерти 13-летнего мальчика, чье тело было найдено во время тушения пожара в бане возле реки Черная. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следователем регионального СКР устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Особое внимание уделяется осмотру места происшествия и проведению необходимых экспертиз», — уточнили в пресс-службе СКР по региону.

На данный момент проводится доследственная проверка, в ходе которой следователь осматривает место события, назначена судебно-медицинская экспертиза, а также выполняются другие мероприятия для выяснения всех деталей случившегося. Тело 13-летнего подростка было обнаружено при тушении пожара в одной из частных бань Миасса. Дети самостоятельно организовали банные процедуры.

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Следователи СКР по Челябинской области приступили к проверке по факту смерти 13-летнего мальчика, чье тело было найдено во время тушения пожара в бане возле реки Черная. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Следователем регионального СКР устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Особое внимание уделяется осмотру места происшествия и проведению необходимых экспертиз», — уточнили в пресс-службе СКР по региону. На данный момент проводится доследственная проверка, в ходе которой следователь осматривает место события, назначена судебно-медицинская экспертиза, а также выполняются другие мероприятия для выяснения всех деталей случившегося. Тело 13-летнего подростка было обнаружено при тушении пожара в одной из частных бань Миасса. Дети самостоятельно организовали банные процедуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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