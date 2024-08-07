Следователи СКР по Челябинской области приступили к проверке по факту смерти 13-летнего мальчика, чье тело было найдено во время тушения пожара в бане возле реки Черная. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Следователем регионального СКР устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Особое внимание уделяется осмотру места происшествия и проведению необходимых экспертиз», — уточнили в пресс-службе СКР по региону.
На данный момент проводится доследственная проверка, в ходе которой следователь осматривает место события, назначена судебно-медицинская экспертиза, а также выполняются другие мероприятия для выяснения всех деталей случившегося. Тело 13-летнего подростка было обнаружено при тушении пожара в одной из частных бань Миасса. Дети самостоятельно организовали банные процедуры.
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