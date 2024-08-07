07 августа 2024

Ребенок не успел выбежать и задохнулся в бане при пожаре в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тактико-специальные учения Центра медицины катастроф. Свердловская область , учения, сотрудники мчс, пожарные, ликвидация чс
Пожар тушили 11 специалистов (архивное фото) Фото:

Тело 13-летнего ребенка без признаков жизни около выхода из бани обнаружили пожарные в Челябинской области. Мальчик не успел выбежать на улицу и задохнулся, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.

«В Миассе (Челябинская область) топка бани обернулась трагедией. Пожарные при тушении горящей бани обнаружили 13-летнего ребенка без признаков жизни. Его тело было возле выхода», — сообщает 8 августа пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Компания из трех мальчиков 12-13 лет отдыхала в бане на берегу Чернореченского разреза без присмотра взрослых. В какой-то момент баня с мансардой загорелась. Другие двое мальчиков успели выбежать на улицу. На месте работают испытательная пожарная лаборатория и психолог МЧС России.

Двое мальчиков успели выбежать из горящей бани
Двое мальчиков успели выбежать из горящей бани

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Тело 13-летнего ребенка без признаков жизни около выхода из бани обнаружили пожарные в Челябинской области. Мальчик не успел выбежать на улицу и задохнулся, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России. «В Миассе (Челябинская область) топка бани обернулась трагедией. Пожарные при тушении горящей бани обнаружили 13-летнего ребенка без признаков жизни. Его тело было возле выхода», — сообщает 8 августа пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Компания из трех мальчиков 12-13 лет отдыхала в бане на берегу Чернореченского разреза без присмотра взрослых. В какой-то момент баня с мансардой загорелась. Другие двое мальчиков успели выбежать на улицу. На месте работают испытательная пожарная лаборатория и психолог МЧС России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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