Происшествия Пожары Ребенок не успел выбежать и задохнулся в бане при пожаре в Челябинской области. Фото 08 августа 2024 в 07:51 Размер текста - 17 + Пожар тушили 11 специалистов (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Тело 13-летнего ребенка без признаков жизни около выхода из бани обнаружили пожарные в Челябинской области. Мальчик не успел выбежать на улицу и задохнулся, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России. «В Миассе (Челябинская область) топка бани обернулась трагедией. Пожарные при тушении горящей бани обнаружили 13-летнего ребенка без признаков жизни. Его тело было возле выхода», — сообщает 8 августа пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Компания из трех мальчиков 12-13 лет отдыхала в бане на берегу Чернореченского разреза без присмотра взрослых. В какой-то момент баня с мансардой загорелась. Другие двое мальчиков успели выбежать на улицу. На месте работают испытательная пожарная лаборатория и психолог МЧС России. Двое мальчиков успели выбежать из горящей бани Telegram-канал ГУ МЧС России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Тело 13-летнего ребенка без признаков жизни около выхода из бани обнаружили пожарные в Челябинской области. Мальчик не успел выбежать на улицу и задохнулся, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России. «В Миассе (Челябинская область) топка бани обернулась трагедией. Пожарные при тушении горящей бани обнаружили 13-летнего ребенка без признаков жизни. Его тело было возле выхода», — сообщает 8 августа пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Компания из трех мальчиков 12-13 лет отдыхала в бане на берегу Чернореченского разреза без присмотра взрослых. В какой-то момент баня с мансардой загорелась. Другие двое мальчиков успели выбежать на улицу. На месте работают испытательная пожарная лаборатория и психолог МЧС России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям