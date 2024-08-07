Тело 13-летнего ребенка без признаков жизни около выхода из бани обнаружили пожарные в Челябинской области. Мальчик не успел выбежать на улицу и задохнулся, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.
«В Миассе (Челябинская область) топка бани обернулась трагедией. Пожарные при тушении горящей бани обнаружили 13-летнего ребенка без признаков жизни. Его тело было возле выхода», — сообщает 8 августа пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Компания из трех мальчиков 12-13 лет отдыхала в бане на берегу Чернореченского разреза без присмотра взрослых. В какой-то момент баня с мансардой загорелась. Другие двое мальчиков успели выбежать на улицу. На месте работают испытательная пожарная лаборатория и психолог МЧС России.
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