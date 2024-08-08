В Челябинске исполнят оперу «Сатьяграха» на санскрите

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В челябинском театре имени Глинки прозвучит опера на санскрите
В челябинском театре имени Глинки прозвучит опера на санскрите Фото:

Театр «Урал Опера Балет» из Екатеринбурга выступит в Челябинске с оперой «Сатьяграха», написанной на санскрите. Как сообщили 8 сентября в пресс-службе минкульта региона, это первое музыкальное шоу в Челябинске, исполненное на этом языке.

«Театр „Урал Опера Балет“ представит в Челябинске оперу „Сатьяграха“ Филиппа Гласса — суперзвезды американской музыки, самого известного в мире композитора-минималиста. „Сатьяграха“ стала первой оперой Гласса, поставленной в России. Текст „Сатьяграхи“ написан на санскрите, а название переводится как „упорство в истине“: так Махатма Ганди назвал в конце XIX века свою тактику ненасильственного сопротивления колонизаторам», — сообщили в минкульте.

В 2016 году спектакль был отмечен в двух номинациях премии «Золотая маска». Это специальная премия жюри «За беспрецедентную работу хора» и приз критики.

Санскрит — древний язык Северной Индии. Он дошел до наших дней и является одним из 22 официальных языков этой страны.

Оперу покажут в Челябинске в театре имени Глинки 4 сентября. Она откроет фестиваль мировых премьер музыкальных театров России, который продлится до 29 сентября. Свои спектакли также покажут театры из Челябинска, Чебоксар, Санкт-Петербурга, Хабаровска и Москвы.

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Театр «Урал Опера Балет» из Екатеринбурга выступит в Челябинске с оперой «Сатьяграха», написанной на санскрите. Как сообщили 8 сентября в пресс-службе минкульта региона, это первое музыкальное шоу в Челябинске, исполненное на этом языке. «Театр „Урал Опера Балет“ представит в Челябинске оперу „Сатьяграха“ Филиппа Гласса — суперзвезды американской музыки, самого известного в мире композитора-минималиста. „Сатьяграха“ стала первой оперой Гласса, поставленной в России. Текст „Сатьяграхи“ написан на санскрите, а название переводится как „упорство в истине“: так Махатма Ганди назвал в конце XIX века свою тактику ненасильственного сопротивления колонизаторам», — сообщили в минкульте. В 2016 году спектакль был отмечен в двух номинациях премии «Золотая маска». Это специальная премия жюри «За беспрецедентную работу хора» и приз критики. Санскрит — древний язык Северной Индии. Он дошел до наших дней и является одним из 22 официальных языков этой страны. Оперу покажут в Челябинске в театре имени Глинки 4 сентября. Она откроет фестиваль мировых премьер музыкальных театров России, который продлится до 29 сентября. Свои спектакли также покажут театры из Челябинска, Чебоксар, Санкт-Петербурга, Хабаровска и Москвы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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