Рэпера Трэвиса Скотта задержали в Париже из-за драки

Рэпер Трэвис Скотт подрался со своим телохранителем, после чего был задержан
Известный американский рэпер Трэвис Скотт был задержан в Париже после конфликта со своим телохранителем. Об этом сообщает французская газета Parisien.
«Рэпер был помещён под стражу за насилие в отношении охранника», — говорится в публикации. Охранник пытался прекратить драку между Скоттом и его телохранителем. Уточняется, что инцидент произошел утром возле отеля в районе Елисейских полей.
Газета Figaro добавляет, что полиция испытала трудности при аресте рэпера из-за его пьяного и агрессивного поведения. В результате Скотта поместили в вытрезвитель.
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