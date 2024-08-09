Рэпера Трэвиса Скотта задержали в Париже из-за драки

Parisien: Трэвис Скотт задержан за драку со своим телохранителем в Париже
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Рэпер Трэвис Скотт подрался со своим телохранителем, после чего был задержан
Рэпер Трэвис Скотт подрался со своим телохранителем, после чего был задержан Фото:

Известный американский рэпер Трэвис Скотт был задержан в Париже после конфликта со своим телохранителем. Об этом сообщает французская газета Parisien.

«Рэпер был помещён под стражу за насилие в отношении охранника», — говорится в публикации. Охранник пытался прекратить драку между Скоттом и его телохранителем. Уточняется, что инцидент произошел утром возле отеля в районе Елисейских полей.

Газета Figaro добавляет, что полиция испытала трудности при аресте рэпера из-за его пьяного и агрессивного поведения. В результате Скотта поместили в вытрезвитель.

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Известный американский рэпер Трэвис Скотт был задержан в Париже после конфликта со своим телохранителем. Об этом сообщает французская газета Parisien. «Рэпер был помещён под стражу за насилие в отношении охранника», — говорится в публикации. Охранник пытался прекратить драку между Скоттом и его телохранителем. Уточняется, что инцидент произошел утром возле отеля в районе Елисейских полей. Газета Figaro добавляет, что полиция испытала трудности при аресте рэпера из-за его пьяного и агрессивного поведения. В результате Скотта поместили в вытрезвитель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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