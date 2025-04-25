Укупник не может попасть в свою шикарную заграничную квартиру

Российский музыкант Аркадий Укупник не может попасть в свою дорогую квартиру в Юрмале (Латвия). Продать жилье по высокой цене у композитора также не получается. Об этом рассказал сам певец.
«Сейчас туда [в квартиру в Юрмале] не езжу, потому что на машине не пускают. Я пытался продать, местные ребята готовы купить, но в три раза дешевле», — поделился Укупник в разговоре с порталом 7Дней.ru.
В итоге артист решил пока не предпринимать никаких действий, оставив квартиру в законсервированном состоянии. Он также отметил, что продолжает исправно оплачивать коммунальные услуги за это жилье. Площадь его квартиры составляет по примерным подсчетам 100-150 квадратных метров, а ее стоимость оценивается приблизительно в 50 миллионов рублей.
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