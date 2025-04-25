Укупник не может попасть в свою шикарную заграничную квартиру

Укупник: не езжу в свою квартиру в Юрмале, потому что не пускают
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость квартиры Укупника в Юрмале составляет порядка 50 миллионов рублей
Стоимость квартиры Укупника в Юрмале составляет порядка 50 миллионов рублей Фото:

Российский музыкант Аркадий Укупник не может попасть в свою дорогую квартиру в Юрмале (Латвия). Продать жилье по высокой цене у композитора также не получается. Об этом рассказал сам певец.

«Сейчас туда [в квартиру в Юрмале] не езжу, потому что на машине не пускают. Я пытался продать, местные ребята готовы купить, но в три раза дешевле», — поделился Укупник в разговоре с порталом 7Дней.ru.

В итоге артист решил пока не предпринимать никаких действий, оставив квартиру в законсервированном состоянии. Он также отметил, что продолжает исправно оплачивать коммунальные услуги за это жилье. Площадь его квартиры составляет по примерным подсчетам 100-150 квадратных метров, а ее стоимость оценивается приблизительно в 50 миллионов рублей.

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Российский музыкант Аркадий Укупник не может попасть в свою дорогую квартиру в Юрмале (Латвия). Продать жилье по высокой цене у композитора также не получается. Об этом рассказал сам певец. «Сейчас туда [в квартиру в Юрмале] не езжу, потому что на машине не пускают. Я пытался продать, местные ребята готовы купить, но в три раза дешевле», — поделился Укупник в разговоре с порталом 7Дней.ru. В итоге артист решил пока не предпринимать никаких действий, оставив квартиру в законсервированном состоянии. Он также отметил, что продолжает исправно оплачивать коммунальные услуги за это жилье. Площадь его квартиры составляет по примерным подсчетам 100-150 квадратных метров, а ее стоимость оценивается приблизительно в 50 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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