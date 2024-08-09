Губернаторы Текслер и Куйвашев приняли участие в совещании по спорту при Дюмине

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Совещание прошло в Москве
Совещание прошло в Москве Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с докладом на совещании по вопросу подготовки заседания Совета при Президенте по развитию физкультуры и спорта под председательством помощника главы государства Алексея Дюмина. Также в меропритии участвовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили 9 августа в пресс-службе Кремля.

«В совещании приняли участие члены президентского совета по развитию физической культуры и спорта Ольга Брусникина, Михаил Дегтярев, Евгений Куйвашев, Михаил Мамиашвили, Павел Рожков, Дмитрий Свищев, а также представители федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций. Его темой стала роль негосударственных организаций в развитии физической культуры и спорта», — пояснили в пресс-службе.

Доклад Текслера был посвящен совершенствованию ОКВЭД в области физической культуры и спорта. Также он предложил меры по совершенствованию системы взаимоотношений общероссийских спортивных федераций с региональными спортивными федерациями, местными спортивными федерациями и другими физкультурно-спортивными организациями.

До конца августа 2024 года рабочая группа по подготовке заседания Совета при президенте внесет в администрацию президента итоговый проект доклада. Далее будет назначена дата заседания.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с докладом на совещании по вопросу подготовки заседания Совета при Президенте по развитию физкультуры и спорта под председательством помощника главы государства Алексея Дюмина. Также в меропритии участвовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили 9 августа в пресс-службе Кремля. «В совещании приняли участие члены президентского совета по развитию физической культуры и спорта Ольга Брусникина, Михаил Дегтярев, Евгений Куйвашев, Михаил Мамиашвили, Павел Рожков, Дмитрий Свищев, а также представители федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций. Его темой стала роль негосударственных организаций в развитии физической культуры и спорта», — пояснили в пресс-службе. Доклад Текслера был посвящен совершенствованию ОКВЭД в области физической культуры и спорта. Также он предложил меры по совершенствованию системы взаимоотношений общероссийских спортивных федераций с региональными спортивными федерациями, местными спортивными федерациями и другими физкультурно-спортивными организациями. До конца августа 2024 года рабочая группа по подготовке заседания Совета при президенте внесет в администрацию президента итоговый проект доклада. Далее будет назначена дата заседания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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