Губернаторы Текслер и Куйвашев приняли участие в совещании по спорту при Дюмине

09 августа 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

Совещание прошло в Москве Фото: kremlin.ru Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с докладом на совещании по вопросу подготовки заседания Совета при Президенте по развитию физкультуры и спорта под председательством помощника главы государства Алексея Дюмина. Также в меропритии участвовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили 9 августа в пресс-службе Кремля. «В совещании приняли участие члены президентского совета по развитию физической культуры и спорта Ольга Брусникина, Михаил Дегтярев, Евгений Куйвашев, Михаил Мамиашвили, Павел Рожков, Дмитрий Свищев, а также представители федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций. Его темой стала роль негосударственных организаций в развитии физической культуры и спорта», — пояснили в пресс-службе. Доклад Текслера был посвящен совершенствованию ОКВЭД в области физической культуры и спорта. Также он предложил меры по совершенствованию системы взаимоотношений общероссийских спортивных федераций с региональными спортивными федерациями, местными спортивными федерациями и другими физкультурно-спортивными организациями. До конца августа 2024 года рабочая группа по подготовке заседания Совета при президенте внесет в администрацию президента итоговый проект доклада. Далее будет назначена дата заседания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с докладом на совещании по вопросу подготовки заседания Совета при Президенте по развитию физкультуры и спорта под председательством помощника главы государства Алексея Дюмина. Также в меропритии участвовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили 9 августа в пресс-службе Кремля. «В совещании приняли участие члены президентского совета по развитию физической культуры и спорта Ольга Брусникина, Михаил Дегтярев, Евгений Куйвашев, Михаил Мамиашвили, Павел Рожков, Дмитрий Свищев, а также представители федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций. Его темой стала роль негосударственных организаций в развитии физической культуры и спорта», — пояснили в пресс-службе. Доклад Текслера был посвящен совершенствованию ОКВЭД в области физической культуры и спорта. Также он предложил меры по совершенствованию системы взаимоотношений общероссийских спортивных федераций с региональными спортивными федерациями, местными спортивными федерациями и другими физкультурно-спортивными организациями. До конца августа 2024 года рабочая группа по подготовке заседания Совета при президенте внесет в администрацию президента итоговый проект доклада. Далее будет назначена дата заседания.