Суд вынес приговор пермячке, совравшей о рождении ребенка ради денег

Орджоникидзевский районный суд Перми вынес приговор женщине, которая соврала о рождении ребенка для получения социальных выплат. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
«Суд назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Также судом в пользу ГКУ „Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края“ и отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ взыскан причиненный материальный ущерб», — сообщили на сайте ведомства.
Уточняется, что осужденная соврала о рождении у нее ребенка и получила социальные выплаты на общую сумму более 650 тысяч рублей. Полученными деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению.
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Орджоникидзевский районный суд Перми вынес приговор женщине, которая соврала о рождении ребенка для получения социальных выплат. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «Суд назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Также судом в пользу ГКУ „Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края“ и отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ взыскан причиненный материальный ущерб», — сообщили на сайте ведомства. Уточняется, что осужденная соврала о рождении у нее ребенка и получила социальные выплаты на общую сумму более 650 тысяч рублей. Полученными деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению.