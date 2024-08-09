09 августа 2024

Суд вынес приговор пермячке, совравшей о рождении ребенка ради денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, деньги, быстро деньги
Женщина обманным путем получила выплаты на сумму более 650 тысяч рублей Фото:

Орджоникидзевский районный суд Перми вынес приговор женщине, которая соврала о рождении ребенка для получения социальных выплат. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«Суд назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Также судом в пользу ГКУ „Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края“ и отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ взыскан причиненный материальный ущерб», — сообщили на сайте ведомства.

Уточняется, что осужденная соврала о рождении у нее ребенка и получила социальные выплаты на общую сумму более 650 тысяч рублей. Полученными деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению.

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Орджоникидзевский районный суд Перми вынес приговор женщине, которая соврала о рождении ребенка для получения социальных выплат. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «Суд назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Также судом в пользу ГКУ „Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края“ и отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ взыскан причиненный материальный ущерб», — сообщили на сайте ведомства. Уточняется, что осужденная соврала о рождении у нее ребенка и получила социальные выплаты на общую сумму более 650 тысяч рублей. Полученными деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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