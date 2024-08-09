Суд вынес приговор пермячке, совравшей о рождении ребенка ради денег

Женщина обманным путем получила выплаты на сумму более 650 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Орджоникидзевский районный суд Перми вынес приговор женщине, которая соврала о рождении ребенка для получения социальных выплат. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«Суд назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Также судом в пользу ГКУ „Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края“ и отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ взыскан причиненный материальный ущерб», — сообщили на сайте ведомства.

Уточняется, что осужденная соврала о рождении у нее ребенка и получила социальные выплаты на общую сумму более 650 тысяч рублей. Полученными деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению.