09 августа 2024

Маршрутку №12 отменяют в Челябинске из-за нехватки водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобус №12 перестанет ходить в Челябинске с 12 августа (архивное фото)
Автобус №12 перестанет ходить в Челябинске с 12 августа (архивное фото) Фото:

В Челябинске с 12 августа отменяют работу маршрута №12 «Александра Шмакова — ЧТЗ» из-за нехватки транспорта и водителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

«С 12 августа работа маршрута №12 по нерегулируемому тарифу на автобусах малого класса прекращается. Это связано с нехваткой подвижного состава и водителей. От перевозчика ООО „Кумир — Автолайн“ получено соответствующее заявление», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Пассажирам предлагается воспользоваться альтернативным маршрутом №34 «Автобусный парк — Чурилово», который следует по схожему маршруту. Перевозчик МУП «Служба организации движения» активно занимается набором и подготовкой новых водителей, что должно усилить данный маршрут.

На отдельных маршрутах также можно воспользоваться: от улицы Шмакова до гостиницы «Виктория» — автобусом 22А; от гостиницы «Виктория» до ЧТЗ — автобусом № 9. Бесплатная пересадка доступна по безлимитному проездному на месяц или по транспортной карте в течение часа.

Автобус №214 с 12 августа изменит маршрут движение на северо-западе Челябинска. Как сообщила ранее пресс-служба миндортранса региона, автобус в прямом и обратном направлении проследует вокруг Академ Риверсайд. Интервал движения автобуса составит 11-22 минуты.

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В Челябинске с 12 августа отменяют работу маршрута №12 «Александра Шмакова — ЧТЗ» из-за нехватки транспорта и водителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. «С 12 августа работа маршрута №12 по нерегулируемому тарифу на автобусах малого класса прекращается. Это связано с нехваткой подвижного состава и водителей. От перевозчика ООО „Кумир — Автолайн“ получено соответствующее заявление», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Пассажирам предлагается воспользоваться альтернативным маршрутом №34 «Автобусный парк — Чурилово», который следует по схожему маршруту. Перевозчик МУП «Служба организации движения» активно занимается набором и подготовкой новых водителей, что должно усилить данный маршрут. На отдельных маршрутах также можно воспользоваться: от улицы Шмакова до гостиницы «Виктория» — автобусом 22А; от гостиницы «Виктория» до ЧТЗ — автобусом № 9. Бесплатная пересадка доступна по безлимитному проездному на месяц или по транспортной карте в течение часа. Автобус №214 с 12 августа изменит маршрут движение на северо-западе Челябинска. Как сообщила ранее пресс-служба миндортранса региона, автобус в прямом и обратном направлении проследует вокруг Академ Риверсайд. Интервал движения автобуса составит 11-22 минуты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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