Маршрутку №12 отменяют в Челябинске из-за нехватки водителей

В Челябинске с 12 августа отменяют работу маршрута №12 «Александра Шмакова — ЧТЗ» из-за нехватки транспорта и водителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.
«С 12 августа работа маршрута №12 по нерегулируемому тарифу на автобусах малого класса прекращается. Это связано с нехваткой подвижного состава и водителей. От перевозчика ООО „Кумир — Автолайн“ получено соответствующее заявление», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Пассажирам предлагается воспользоваться альтернативным маршрутом №34 «Автобусный парк — Чурилово», который следует по схожему маршруту. Перевозчик МУП «Служба организации движения» активно занимается набором и подготовкой новых водителей, что должно усилить данный маршрут.
На отдельных маршрутах также можно воспользоваться: от улицы Шмакова до гостиницы «Виктория» — автобусом 22А; от гостиницы «Виктория» до ЧТЗ — автобусом № 9. Бесплатная пересадка доступна по безлимитному проездному на месяц или по транспортной карте в течение часа.
Автобус №214 с 12 августа изменит маршрут движение на северо-западе Челябинска. Как сообщила ранее пресс-служба миндортранса региона, автобус в прямом и обратном направлении проследует вокруг Академ Риверсайд. Интервал движения автобуса составит 11-22 минуты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!