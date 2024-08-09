Автобус №214 в Челябинске меняет маршрут движения

Автобус №214 с 12 августа изменит маршрут движение на северо-западе Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.
«Автобус №214 „Братьев Кашириных — Прудный“. С 12 августа маршрут изменяется на северо-западе», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Автобус в прямом и обратном направлении проследует вокруг Академ Риверсайд по улицам: Молодогвардейцев, Университетская набережная, Чичерина, Братьев Кашириных. В остальном изменений нет. Интервал движения автобуса сохранится и также составит 11-22 минуты, добавили в ведомстве.
В Челябинске ранее запустили новый автобусный маршрут с регулируемым тарифом под номером 56а до железнодорожного вокзала. С 3 августа он следует через улицы Шмакова, Бейвеля, Чичерина, Университетскую Набережную, Худякова и Доватора.
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