09 августа 2024

Автобус №214 в Челябинске меняет маршрут движения. Схема

Автобус №214 в Челябинске меняет маршрут движения
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервал движения автобуса сохранится и составит 11-22 минуты (архивное фото) Фото:

Автобус №214 с 12 августа изменит маршрут движение на северо-западе Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

«Автобус №214 „Братьев Кашириных — Прудный“. С 12 августа маршрут изменяется на северо-западе», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Автобус в прямом и обратном направлении проследует вокруг Академ Риверсайд по улицам: Молодогвардейцев, Университетская набережная, Чичерина, Братьев Кашириных. В остальном изменений нет. Интервал движения автобуса сохранится и также составит 11-22 минуты, добавили в ведомстве.

В Челябинске ранее запустили новый автобусный маршрут с регулируемым тарифом под номером 56а до железнодорожного вокзала. С 3 августа он следует через улицы Шмакова, Бейвеля, Чичерина, Университетскую Набережную, Худякова и Доватора.

Схема движения автобус №214 в Челябинске с 12 августа
Схема движения автобус №214 в Челябинске с 12 августа

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Автобус №214 с 12 августа изменит маршрут движение на северо-западе Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. «Автобус №214 „Братьев Кашириных — Прудный“. С 12 августа маршрут изменяется на северо-западе», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Автобус в прямом и обратном направлении проследует вокруг Академ Риверсайд по улицам: Молодогвардейцев, Университетская набережная, Чичерина, Братьев Кашириных. В остальном изменений нет. Интервал движения автобуса сохранится и также составит 11-22 минуты, добавили в ведомстве. В Челябинске ранее запустили новый автобусный маршрут с регулируемым тарифом под номером 56а до железнодорожного вокзала. С 3 августа он следует через улицы Шмакова, Бейвеля, Чичерина, Университетскую Набережную, Худякова и Доватора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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