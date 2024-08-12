Когда в Свердловской области потеплеет и наступит бабье лето

В Свердловской области в третьей декаде августа наступит бабье лето
© Служба новостей «URA.RU»
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На Урале может еще вернуться теплая и сухая погода Фото:

В начале третьей декады августа в Свердловской области наступит бабье лето, перестанут лить дожди и потеплеет. Таким предварительным прогнозом с URA.RU поделилась главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

«В начале третьей декады августа не исключается период относительно хорошей погоды с температурами до 25 градусов и без сильных дождей. После длительного периода неустойчивой, прохладной и с частыми осадками погоды это будет большая радость, конечно. Поскольку по метеорологическим прогнозам лето в нашем регионе заканчивается где-то в середине августа и начинают проявляться черты осени, то возвращение тепла под занавес можно будет назвать бабьим летом», — сказала Шепоренко.

Она объяснила, что в настоящее время в районе Баренцева моря установился антициклон, который блокирует естественный перенос воздуха с запада на восток, тем самым нарушая стандартную циркуляцию воздуха. Циклоны с Атлантики идут не по обычной траектории, поэтому Уралу достается мало тепла.

«Но жизнь этого блокирующего антициклона, похоже, подходит к концу. К началу третьей декады он не будет оказывать решающее влияние на циркуляцию атмосферы. Есть надежда, что погода начнет улучшаться, станет посуше и потеплее», — добавила синоптик и подчеркнула, что это предварительный прогноз.

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В начале третьей декады августа в Свердловской области наступит бабье лето, перестанут лить дожди и потеплеет. Таким предварительным прогнозом с URA.RU поделилась главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. «В начале третьей декады августа не исключается период относительно хорошей погоды с температурами до 25 градусов и без сильных дождей. После длительного периода неустойчивой, прохладной и с частыми осадками погоды это будет большая радость, конечно. Поскольку по метеорологическим прогнозам лето в нашем регионе заканчивается где-то в середине августа и начинают проявляться черты осени, то возвращение тепла под занавес можно будет назвать бабьим летом», — сказала Шепоренко. Она объяснила, что в настоящее время в районе Баренцева моря установился антициклон, который блокирует естественный перенос воздуха с запада на восток, тем самым нарушая стандартную циркуляцию воздуха. Циклоны с Атлантики идут не по обычной траектории, поэтому Уралу достается мало тепла. «Но жизнь этого блокирующего антициклона, похоже, подходит к концу. К началу третьей декады он не будет оказывать решающее влияние на циркуляцию атмосферы. Есть надежда, что погода начнет улучшаться, станет посуше и потеплее», — добавила синоптик и подчеркнула, что это предварительный прогноз.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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