Когда в Свердловской области потеплеет и наступит бабье лето

В Свердловской области в третьей декаде августа наступит бабье лето

12 августа 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

На Урале может еще вернуться теплая и сухая погода Фото: Размик Закарян © URA.RU В начале третьей декады августа в Свердловской области наступит бабье лето, перестанут лить дожди и потеплеет. Таким предварительным прогнозом с URA.RU поделилась главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. «В начале третьей декады августа не исключается период относительно хорошей погоды с температурами до 25 градусов и без сильных дождей. После длительного периода неустойчивой, прохладной и с частыми осадками погоды это будет большая радость, конечно. Поскольку по метеорологическим прогнозам лето в нашем регионе заканчивается где-то в середине августа и начинают проявляться черты осени, то возвращение тепла под занавес можно будет назвать бабьим летом», — сказала Шепоренко. Она объяснила, что в настоящее время в районе Баренцева моря установился антициклон, который блокирует естественный перенос воздуха с запада на восток, тем самым нарушая стандартную циркуляцию воздуха. Циклоны с Атлантики идут не по обычной траектории, поэтому Уралу достается мало тепла. «Но жизнь этого блокирующего антициклона, похоже, подходит к концу. К началу третьей декады он не будет оказывать решающее влияние на циркуляцию атмосферы. Есть надежда, что погода начнет улучшаться, станет посуше и потеплее», — добавила синоптик и подчеркнула, что это предварительный прогноз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В начале третьей декады августа в Свердловской области наступит бабье лето, перестанут лить дожди и потеплеет. Таким предварительным прогнозом с URA.RU поделилась главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. «В начале третьей декады августа не исключается период относительно хорошей погоды с температурами до 25 градусов и без сильных дождей. После длительного периода неустойчивой, прохладной и с частыми осадками погоды это будет большая радость, конечно. Поскольку по метеорологическим прогнозам лето в нашем регионе заканчивается где-то в середине августа и начинают проявляться черты осени, то возвращение тепла под занавес можно будет назвать бабьим летом», — сказала Шепоренко. Она объяснила, что в настоящее время в районе Баренцева моря установился антициклон, который блокирует естественный перенос воздуха с запада на восток, тем самым нарушая стандартную циркуляцию воздуха. Циклоны с Атлантики идут не по обычной траектории, поэтому Уралу достается мало тепла. «Но жизнь этого блокирующего антициклона, похоже, подходит к концу. К началу третьей декады он не будет оказывать решающее влияние на циркуляцию атмосферы. Есть надежда, что погода начнет улучшаться, станет посуше и потеплее», — добавила синоптик и подчеркнула, что это предварительный прогноз.