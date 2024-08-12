Спрос на аренду квартир с питомцами вырос в Челябинске на 24%

В Челябинске в июле 2024 года спрос на посуточную аренду квартир с питомцами вырос на 24%. Снять такое жилье в мегаполисе в среднем можно за 2 тысячи 200 рублей. Об этом сообщается в пресс-службе «Авто Путешествия».
«В июле 2024 года снять квартиру при путешествии с питомцем в Челябинской области можно было в среднем за 2 тысячи 200 рублей в сутки. За загородный объект при размещении с животным в среднем придется отдать за сутки шесть тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.
Согласно исследованию, 66% россиян имеют домашних животных, и большинство берет питомцев в поездки. В целом по России снять на сутки квартиру с питомцем можно за две тысячи 800 рублей. Дешевле всего арендовать такие квартиры можно в Курганской (1300 рублей), Курской (1500 рублей), Брянской области и Мордовии (по 1800 рублей в каждом).
Дороже всего жилье с питомцем обойдется в Приморском крае (4000 рублей за ночь), Камчатском крае (3800 рублей), Московской области, Краснодарском крае и Калининградской области (по 3500 рублей в каждом).
Руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин подчеркнул, что арендодатели в секторе краткосрочной аренды становятся более терпимыми к туристам с домашними животными. Это изменение помогает многим объектам выделяться на рынке и привлекать больше клиентов.
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