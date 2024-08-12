Спрос на аренду квартир с питомцами вырос в Челябинске на 24%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За сутки аренды квартиры с питомцем в Челябинке придется отдать от 2 тысяч 200 рублей
За сутки аренды квартиры с питомцем в Челябинке придется отдать от 2 тысяч 200 рублей Фото:

В Челябинске в июле 2024 года спрос на посуточную аренду квартир с питомцами вырос на 24%. Снять такое жилье в мегаполисе в среднем можно за 2 тысячи 200 рублей. Об этом сообщается в пресс-службе «Авто Путешествия».

«В июле 2024 года снять квартиру при путешествии с питомцем в Челябинской области можно было в среднем за 2 тысячи 200 рублей в сутки. За загородный объект при размещении с животным в среднем придется отдать за сутки шесть тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

Согласно исследованию, 66% россиян имеют домашних животных, и большинство берет питомцев в поездки. В целом по России снять на сутки квартиру с питомцем можно за две тысячи 800 рублей. Дешевле всего арендовать такие квартиры можно в Курганской (1300 рублей), Курской (1500 рублей), Брянской области и Мордовии (по 1800 рублей в каждом).

Дороже всего жилье с питомцем обойдется в Приморском крае (4000 рублей за ночь), Камчатском крае (3800 рублей), Московской области, Краснодарском крае и Калининградской области (по 3500 рублей в каждом).

Руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин подчеркнул, что арендодатели в секторе краткосрочной аренды становятся более терпимыми к туристам с домашними животными. Это изменение помогает многим объектам выделяться на рынке и привлекать больше клиентов. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в июле 2024 года спрос на посуточную аренду квартир с питомцами вырос на 24%. Снять такое жилье в мегаполисе в среднем можно за 2 тысячи 200 рублей. Об этом сообщается в пресс-службе «Авто Путешествия». «В июле 2024 года снять квартиру при путешествии с питомцем в Челябинской области можно было в среднем за 2 тысячи 200 рублей в сутки. За загородный объект при размещении с животным в среднем придется отдать за сутки шесть тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Согласно исследованию, 66% россиян имеют домашних животных, и большинство берет питомцев в поездки. В целом по России снять на сутки квартиру с питомцем можно за две тысячи 800 рублей. Дешевле всего арендовать такие квартиры можно в Курганской (1300 рублей), Курской (1500 рублей), Брянской области и Мордовии (по 1800 рублей в каждом). Дороже всего жилье с питомцем обойдется в Приморском крае (4000 рублей за ночь), Камчатском крае (3800 рублей), Московской области, Краснодарском крае и Калининградской области (по 3500 рублей в каждом). Руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин подчеркнул, что арендодатели в секторе краткосрочной аренды становятся более терпимыми к туристам с домашними животными. Это изменение помогает многим объектам выделяться на рынке и привлекать больше клиентов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...