В Пермском крае назвали территории-лидеры по числу судимых кандидатов на выборах

Лидером по числу кандидатов с судимостями на выборах в Пермском крае стал Чусовой. К такому выводу пришел корреспондент URA.RU, проанализировав данные о кандидатах, размещенные на портале ГАС «Выборы». В Чусовом в депутаты баллотировались шесть человек. На втором месте — Александровск, где в местную думу выдвинулись пять кандидатов с судимостями, на третьем — Нытва и Чернушка.
Три из шести судимых кандидатов в Чусовом не смогли пройти регистрацию. Кандидат от КПРФ Александр Шишкин неверно указал данные о своей судимости. Он осужден по ч. 2 ст. 171 «Незаконное предпринимательство, совершенное группой лиц», а в ТИКе он расшифровал эту статью как «Превышение полномочий». Другой коммунист, Виктор Шарифулин (побои и заражение ВИЧ-инфекцией) умудрился скрыть другие судимости. А действующий депутат Амир Хисматулин (вымогательство и оскорбление) не собрал подписи. Еще одного судимого кандидата в Чусовом сняли решением суда: выдвинутый «Единой Россией» Роман Внуков оказался членом ЛДПР. В выборах сейчас участвуют только коммунист Александр Аннакулиев (злоупотребление полномочиями) и эсер Ирина Цуканова (угроза убийством).
В Александровске из пяти кандидатов регистрацию прошли трое. От «Единой России» это предприниматель Виктор Косожихин (мошенничество) и действующий депутат, фельдшер скорой помощи Лариса Усс (побои). Также в выборах участвует кузнец Роман Вотинцев (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), выдвинутый КПРФ. Самовыдвиженец Александр Парусов (грабеж) не прошел по подписям, а коммунист Евгений Прудников (умышенное причинение тяжкого вреда здоровью) скрыл часть судимостей.
В Нытве, Чернушке и Звездном — по три судимых кандидата. В Суксуне, Косе, Осе, Красновишерске, Чердыни, Березовке, Гайнах и Юсьве — по два. В Уинском, Очере и Добрянке — по одному. Судимости всех кандидатов погашены. Ранее URA.RU сообщало, что больше всех кандидатов с уголовным прошлым выдвинула «Единая Россия». А на выборы в Березовке заявился предприниматель с шестью судимостями.
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