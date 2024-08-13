Строители закрыли центральную улицу Екатеринбурга на 1,5 месяца

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Виды Екатеринбурга, дорожные работы, улица шейнкмана, ремонт дорог в городе
Работы планируют закончить до 30 сентября Фото:

В Екатеринбурге строители закрыли движение по улице Пушкина до 30 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Строители „УГМК — Застройщик“ продлевают сроки закрытия движения транспорта по улице Пушкина, в районе дома № 2 по улице Первомайской до 30 сентября», — следует из сообщения. Движение там ограничено с начала мая.

На участке устанавливают наружные сети водоотведения. Специалисты просят горожан заранее планировать маршрут.

Еще одну улицу в центре города закроют на время благоустройства территории возле стройки научного центра. Речь идет об ул. Антона Валека. Работы там запланированы до 31 октября включительно. Объехать участок можно по улицам Володарского — Антона Валека — 8 Марта.

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В Екатеринбурге строители закрыли движение по улице Пушкина до 30 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Строители „УГМК — Застройщик“ продлевают сроки закрытия движения транспорта по улице Пушкина, в районе дома № 2 по улице Первомайской до 30 сентября», — следует из сообщения. Движение там ограничено с начала мая. На участке устанавливают наружные сети водоотведения. Специалисты просят горожан заранее планировать маршрут. Еще одну улицу в центре города закроют на время благоустройства территории возле стройки научного центра. Речь идет об ул. Антона Валека. Работы там запланированы до 31 октября включительно. Объехать участок можно по улицам Володарского — Антона Валека — 8 Марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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