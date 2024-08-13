Строители закрыли центральную улицу Екатеринбурга на 1,5 месяца

13 августа 2024 в 13:19 Размер текста - 17 +

Работы планируют закончить до 30 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге строители закрыли движение по улице Пушкина до 30 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Строители „УГМК — Застройщик“ продлевают сроки закрытия движения транспорта по улице Пушкина, в районе дома № 2 по улице Первомайской до 30 сентября», — следует из сообщения. Движение там ограничено с начала мая. На участке устанавливают наружные сети водоотведения. Специалисты просят горожан заранее планировать маршрут. Еще одну улицу в центре города закроют на время благоустройства территории возле стройки научного центра. Речь идет об ул. Антона Валека. Работы там запланированы до 31 октября включительно. Объехать участок можно по улицам Володарского — Антона Валека — 8 Марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге строители закрыли движение по улице Пушкина до 30 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Строители „УГМК — Застройщик“ продлевают сроки закрытия движения транспорта по улице Пушкина, в районе дома № 2 по улице Первомайской до 30 сентября», — следует из сообщения. Движение там ограничено с начала мая. На участке устанавливают наружные сети водоотведения. Специалисты просят горожан заранее планировать маршрут. Еще одну улицу в центре города закроют на время благоустройства территории возле стройки научного центра. Речь идет об ул. Антона Валека. Работы там запланированы до 31 октября включительно. Объехать участок можно по улицам Володарского — Антона Валека — 8 Марта.