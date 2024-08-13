В Екатеринбурге заработал проект по адаптации детей из охваченных боями регионов

13 августа 2024 в 20:32 Размер текста - 17 +

Дети из ЛНДР приняли участие в камышловском фестивале Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге началась первая смена российского проекта «Послезавтра», созданного для адаптации детей из новых регионов, а также тех территорий, которых коснулись военные действия. Ребят из Белгородской области (50 человек) поприветствовала спикер заксобрания Людмила Бабушкина, сообщило URA.RU управление информполитики парламента. «Мы всегда с огромным уважением и любовью принимаем гостей. Мы хотим вас окружить вниманием и заботой, а также показать, какая замечательная Свердловская область. Недавно в Камышловском округе был большой земляничный фестиваль. В нем принимали участие дети из ЛНР и ДНР. Они повеселились, наелись земляничного варенья, сделали скульптуры из песка и получили за это призовые места и подарки. Многие заявились на участие в фестивале на следующий год», — рассказала Людмила Бабушкина. Пригласив также ребят на экскурсию и в законодательное собрание региона. Детей из Белгородской области, по данным управления информационной политики парламента, поселили в студенческом кампусе УрФУ. Там они будут жить с 12 по 18 февраля. «Вы сейчас находитесь как раз в студенческом кампусе. Здесь созданы все условия для учебы, спорта, изучения новых инновационных технологий. Я думаю, вы убедитесь в этом сами, участвуя в программе „Послезавтра“. И по инициативе нашего губернатора, у наших студентов очень много различных возможностей — это и повышенные стипендии для отличников, и льготы на жилье для учащихся определенных специальностей», — поделилась спикер заксо. В рамках смены участники проекта «Послезавтра» пройдут обучение в техношколе «Думай, как инженер», их ждет знакомство с IT-технологиями и 3D-моделированием, посещение крупнейших международных спортивных объектов, а также экскурсии, на которых они смогут познакомиться с особенностями Среднего Урала. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости организации социальной поддержки детям из новых регионов страны (ЛНР, ДНР, Запорожская, Херсонская область), а также тех территорий, которых коснулись военные действия. Для этого в 2022 году в России и был запущен проект «Послезавтра». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге началась первая смена российского проекта «Послезавтра», созданного для адаптации детей из новых регионов, а также тех территорий, которых коснулись военные действия. Ребят из Белгородской области (50 человек) поприветствовала спикер заксобрания Людмила Бабушкина, сообщило URA.RU управление информполитики парламента. «Мы всегда с огромным уважением и любовью принимаем гостей. Мы хотим вас окружить вниманием и заботой, а также показать, какая замечательная Свердловская область. Недавно в Камышловском округе был большой земляничный фестиваль. В нем принимали участие дети из ЛНР и ДНР. Они повеселились, наелись земляничного варенья, сделали скульптуры из песка и получили за это призовые места и подарки. Многие заявились на участие в фестивале на следующий год», — рассказала Людмила Бабушкина. Пригласив также ребят на экскурсию и в законодательное собрание региона. Детей из Белгородской области, по данным управления информационной политики парламента, поселили в студенческом кампусе УрФУ. Там они будут жить с 12 по 18 февраля. «Вы сейчас находитесь как раз в студенческом кампусе. Здесь созданы все условия для учебы, спорта, изучения новых инновационных технологий. Я думаю, вы убедитесь в этом сами, участвуя в программе „Послезавтра“. И по инициативе нашего губернатора, у наших студентов очень много различных возможностей — это и повышенные стипендии для отличников, и льготы на жилье для учащихся определенных специальностей», — поделилась спикер заксо. В рамках смены участники проекта «Послезавтра» пройдут обучение в техношколе «Думай, как инженер», их ждет знакомство с IT-технологиями и 3D-моделированием, посещение крупнейших международных спортивных объектов, а также экскурсии, на которых они смогут познакомиться с особенностями Среднего Урала. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости организации социальной поддержки детям из новых регионов страны (ЛНР, ДНР, Запорожская, Херсонская область), а также тех территорий, которых коснулись военные действия. Для этого в 2022 году в России и был запущен проект «Послезавтра».