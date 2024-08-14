Мировые дизайнеры создали в Екатеринбурге семь уникальных садов. Фото

В Екатеринбурге завершается подготовка к фестивалю «Атмофест»

14 августа 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

В этом году в «Атмофесте» участвуют дизайнеры из Баку, Перу, Белгорода, Казани, Москвы и Уфы Фото: Размик Закарян © URA.RU Мировые ландшафтные дизайнеры и авторы со всей России создали в Екатеринбурге семь уникальных садов. Их можно будет посетить с 16 августа — в этот день за Макаровским мостом вдоль реки Ольховки откроется ежегодный фестиваль «Атмофест». Перед торжественным запуском URA.RU заглянуло в цветники, которые навсегда останутся в городе. Сейчас дизайнеры еще доделывают некоторые части садов перед открытием, но с опорой на рендеры уже можно узнать черты тех или иных проектов. Одной из главных задач авторов было попадание в тему «Семь поколений» — ее выбрали в честь Года семьи в России. Активная фаза фестиваля продлится до 25 августа — с мастер-классами, музыкальными программами и экскурсиями. После окончания «Атмофеста» сады будут доступны всегда и для всех желающих. В 2024 году мероприятие впервые пройдет за Макаровским мостом, а не на площади 1905 года. Фестиваль решили перенести из-за большого потока гостей и желания сделать площадку постоянной, а не разбирать ее каждый раз. По плану организаторов, берег Ольховки в течение семи лет обрастет садами, будет восстановлена лодочная станция, появится Центр зеленых технологий, кафе и велосипедные дорожки. Подробнее обо всех задумках команды — в интервью URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мировые ландшафтные дизайнеры и авторы со всей России создали в Екатеринбурге семь уникальных садов. Их можно будет посетить с 16 августа — в этот день за Макаровским мостом вдоль реки Ольховки откроется ежегодный фестиваль «Атмофест». Перед торжественным запуском URA.RU заглянуло в цветники, которые навсегда останутся в городе. Сейчас дизайнеры еще доделывают некоторые части садов перед открытием, но с опорой на рендеры уже можно узнать черты тех или иных проектов. Одной из главных задач авторов было попадание в тему «Семь поколений» — ее выбрали в честь Года семьи в России. Активная фаза фестиваля продлится до 25 августа — с мастер-классами, музыкальными программами и экскурсиями. После окончания «Атмофеста» сады будут доступны всегда и для всех желающих. В 2024 году мероприятие впервые пройдет за Макаровским мостом, а не на площади 1905 года. Фестиваль решили перенести из-за большого потока гостей и желания сделать площадку постоянной, а не разбирать ее каждый раз. По плану организаторов, берег Ольховки в течение семи лет обрастет садами, будет восстановлена лодочная станция, появится Центр зеленых технологий, кафе и велосипедные дорожки. Подробнее обо всех задумках команды — в интервью URA.RU.