Мировые ландшафтные дизайнеры и авторы со всей России создали в Екатеринбурге семь уникальных садов. Их можно будет посетить с 16 августа — в этот день за Макаровским мостом вдоль реки Ольховки откроется ежегодный фестиваль «Атмофест». Перед торжественным запуском URA.RU заглянуло в цветники, которые навсегда останутся в городе.
Сейчас дизайнеры еще доделывают некоторые части садов перед открытием, но с опорой на рендеры уже можно узнать черты тех или иных проектов. Одной из главных задач авторов было попадание в тему «Семь поколений» — ее выбрали в честь Года семьи в России.
Активная фаза фестиваля продлится до 25 августа — с мастер-классами, музыкальными программами и экскурсиями. После окончания «Атмофеста» сады будут доступны всегда и для всех желающих.
В 2024 году мероприятие впервые пройдет за Макаровским мостом, а не на площади 1905 года. Фестиваль решили перенести из-за большого потока гостей и желания сделать площадку постоянной, а не разбирать ее каждый раз. По плану организаторов, берег Ольховки в течение семи лет обрастет садами, будет восстановлена лодочная станция, появится Центр зеленых технологий, кафе и велосипедные дорожки. Подробнее обо всех задумках команды — в интервью URA.RU.
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