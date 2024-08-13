13 августа 2024

Житель ХМАО выпрыгнул с девятого этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель ХМАО выпал с окна девятого этажа
Житель ХМАО выпал с окна девятого этажа Фото:

Житель Урая (ХМАО) выпрыгнул с девятого этажа из-за того, что накопил долги, играя на тотализаторе. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Мужчина покончил с собой. У него была целая куча долгов, он играл на ставках», — рассказал источник в силовых структурах.

URA.RU запросило комментарий в полиции ХМАО. «Вчера (13 августа) зарегистрирована смерть мужчины в результате падения девятого этажа», — прокомментировали в ведомстве.

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Житель Урая (ХМАО) выпрыгнул с девятого этажа из-за того, что накопил долги, играя на тотализаторе. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Мужчина покончил с собой. У него была целая куча долгов, он играл на ставках», — рассказал источник в силовых структурах. URA.RU запросило комментарий в полиции ХМАО. «Вчера (13 августа) зарегистрирована смерть мужчины в результате падения девятого этажа», — прокомментировали в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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