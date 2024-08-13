Житель ХМАО выпрыгнул с девятого этажа

Житель ХМАО выпал с окна девятого этажа
Житель Урая (ХМАО) выпрыгнул с девятого этажа из-за того, что накопил долги, играя на тотализаторе. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Мужчина покончил с собой. У него была целая куча долгов, он играл на ставках», — рассказал источник в силовых структурах.
URA.RU запросило комментарий в полиции ХМАО. «Вчера (13 августа) зарегистрирована смерть мужчины в результате падения девятого этажа», — прокомментировали в ведомстве.
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