В России определят квоту для олимпиадников на бюджетные места в вузах

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Олимпиадники смогут зачисляться в вузы без вступительных испытаний Фото:

В России определят квоту для олимпиадников на бюджетные места в вузах. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ.

«Минобрнауки России разработало меры по исключению ситуаций, при которых большую часть выделенных бюджетных мест занимают победители и призеры олимпиад школьников», — пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение Минобрнауки РФ. Предполагается определить квоту не более 70% поступающих без вступительных испытаний от общего количества бюджетных мест по каждому направлению подготовки и специальности.

Ранее сообщалось, что В ТюмГУ и других вузах заявили о росте числа абитуриентов-олимпиадников. А более чем вдвое выросло число абитуриентов, зачисленных на места отдельной квоты (участники СВО и дети участников СВО).

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В России определят квоту для олимпиадников на бюджетные места в вузах. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ. «Минобрнауки России разработало меры по исключению ситуаций, при которых большую часть выделенных бюджетных мест занимают победители и призеры олимпиад школьников», — пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение Минобрнауки РФ. Предполагается определить квоту не более 70% поступающих без вступительных испытаний от общего количества бюджетных мест по каждому направлению подготовки и специальности. Ранее сообщалось, что В ТюмГУ и других вузах заявили о росте числа абитуриентов-олимпиадников. А более чем вдвое выросло число абитуриентов, зачисленных на места отдельной квоты (участники СВО и дети участников СВО).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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