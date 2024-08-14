В России определят квоту для олимпиадников на бюджетные места в вузах. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ.
«Минобрнауки России разработало меры по исключению ситуаций, при которых большую часть выделенных бюджетных мест занимают победители и призеры олимпиад школьников», — пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение Минобрнауки РФ. Предполагается определить квоту не более 70% поступающих без вступительных испытаний от общего количества бюджетных мест по каждому направлению подготовки и специальности.
Ранее сообщалось, что В ТюмГУ и других вузах заявили о росте числа абитуриентов-олимпиадников. А более чем вдвое выросло число абитуриентов, зачисленных на места отдельной квоты (участники СВО и дети участников СВО).
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