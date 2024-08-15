Защита осужденной за госизмену свердловчанки будет добиваться обмена

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Суд по делу Ксении Карелиной. Екатеринбург, карелина ксения
Ксению Карелину приговорили к 12 годам колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей Фото:

Сторона защиты екатеринбурженки Ксении Карелиной, осужденной за госизмену из-за спонсирования украинской армии, планирует добиваться ее обмена. Об этом URA.RU после приговора заявил ее адвокат Михаил Мушаилов.

«Безусловно, будем принимать меры по тому, чтобы добиться обмена», — сказал защитник. По его словам, Карелиной вменили лишь один эпизод — перевод 52 долларов в фонд. Она якобы не знала, что деньги пойдут на помощь только украинской стороне. Девушка была готова к такому суровому приговору. Защитник намерен обжаловать его.

Карелину задержали в феврале текущего года. У нее двойное гражданство — России и США. Она закончила УрФУ, а последнее время жила в Лос-Анжелесе. Подробнее об истории — в сюжете агентства.

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Сторона защиты екатеринбурженки Ксении Карелиной, осужденной за госизмену из-за спонсирования украинской армии, планирует добиваться ее обмена. Об этом URA.RU после приговора заявил ее адвокат Михаил Мушаилов. «Безусловно, будем принимать меры по тому, чтобы добиться обмена», — сказал защитник. По его словам, Карелиной вменили лишь один эпизод — перевод 52 долларов в фонд. Она якобы не знала, что деньги пойдут на помощь только украинской стороне. Девушка была готова к такому суровому приговору. Защитник намерен обжаловать его. Карелину задержали в феврале текущего года. У нее двойное гражданство — России и США. Она закончила УрФУ, а последнее время жила в Лос-Анжелесе. Подробнее об истории — в сюжете агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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