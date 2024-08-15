Суд Екатеринбурга признал законным срок аспиранта МГУ, о котором пел Oxxxymiron*

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Последнее слово Азата Мифтахова перед оглашением приговора в Центральном окружном военном суде. Екатеринбург, мифтахов азат
Азата Мифхатова лишили свободы на четыре года Фото:

В Екатеринбурге апелляционный военный суд оставил в силе приговор ЦОВС бывшему аспиранту Московского государственного университета (МГУ) Азату Мифтахову, которого в своем треке упомянул рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом), в виде четырех лет лишения свободы. Об этом рассказал адвокат Светлана Сидоркина.

«Апелляционный суд отклонил нашу жалобу, приговор вступил в силу», — передает ТАСС слова Сидоркиной. Мифтахов два года и шесть месяцев проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.

По версии следствия, Мифтахов, находясь в колонии, выступил в поддержку анархиста Михаила Жлобицкого, который в 2018 году совершил самоподрыв в здании УФСБ по Архангельской области. При этом сам Мифтахов опровергает это.

В начале 2019 года Мифтахов был задержан за изготовление взрывчатки. Суд оправдал его, но после этого молодой человек был задержан повторно — по делу о разбитом окне офиса партии «Единая Россия». По версии следствия, он забросил туда дымовую шашку. Вскоре дело со статьи «Вандализм» переквалифицировали в «Хулиганство по мотивам политической ненависти, совершенное группой лиц». Математик получил шесть лет колонии. В 2023 году он досрочно освободился. Но на выходе из колонии его вновь задержали — ему предъявили обвинение в оправдании терроризма.

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В Екатеринбурге апелляционный военный суд оставил в силе приговор ЦОВС бывшему аспиранту Московского государственного университета (МГУ) Азату Мифтахову, которого в своем треке упомянул рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом), в виде четырех лет лишения свободы. Об этом рассказал адвокат Светлана Сидоркина. «Апелляционный суд отклонил нашу жалобу, приговор вступил в силу», — передает ТАСС слова Сидоркиной. Мифтахов два года и шесть месяцев проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. По версии следствия, Мифтахов, находясь в колонии, выступил в поддержку анархиста Михаила Жлобицкого, который в 2018 году совершил самоподрыв в здании УФСБ по Архангельской области. При этом сам Мифтахов опровергает это. В начале 2019 года Мифтахов был задержан за изготовление взрывчатки. Суд оправдал его, но после этого молодой человек был задержан повторно — по делу о разбитом окне офиса партии «Единая Россия». По версии следствия, он забросил туда дымовую шашку. Вскоре дело со статьи «Вандализм» переквалифицировали в «Хулиганство по мотивам политической ненависти, совершенное группой лиц». Математик получил шесть лет колонии. В 2023 году он досрочно освободился. Но на выходе из колонии его вновь задержали — ему предъявили обвинение в оправдании терроризма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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