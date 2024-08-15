Суд Екатеринбурга признал законным срок аспиранта МГУ, о котором пел Oxxxymiron*

В Екатеринбурге апелляционный военный суд оставил в силе приговор ЦОВС бывшему аспиранту Московского государственного университета (МГУ) Азату Мифтахову, которого в своем треке упомянул рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом), в виде четырех лет лишения свободы. Об этом рассказал адвокат Светлана Сидоркина.
«Апелляционный суд отклонил нашу жалобу, приговор вступил в силу», — передает ТАСС слова Сидоркиной. Мифтахов два года и шесть месяцев проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.
По версии следствия, Мифтахов, находясь в колонии, выступил в поддержку анархиста Михаила Жлобицкого, который в 2018 году совершил самоподрыв в здании УФСБ по Архангельской области. При этом сам Мифтахов опровергает это.
В начале 2019 года Мифтахов был задержан за изготовление взрывчатки. Суд оправдал его, но после этого молодой человек был задержан повторно — по делу о разбитом окне офиса партии «Единая Россия». По версии следствия, он забросил туда дымовую шашку. Вскоре дело со статьи «Вандализм» переквалифицировали в «Хулиганство по мотивам политической ненависти, совершенное группой лиц». Математик получил шесть лет колонии. В 2023 году он досрочно освободился. Но на выходе из колонии его вновь задержали — ему предъявили обвинение в оправдании терроризма.
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