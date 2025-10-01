«Кожно-жопные ощущения»: Лебедев раскрыл екатеринбуржцам, что заставляет его менять мир к лучшему

Артемий Лебедев выступил на пленарном заседании 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге
Артемий Лебедев пояснил, что раздражение служит для него стимулом
Артемий Лебедев пояснил, что раздражение служит для него стимулом Фото:

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раздражается от дискомфорта, что заставляет его придумывать идеи, которые способны исправить эту ситуацию. Об этом он заявил во время пленарного заседания на строительной выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.

«У меня свой профессионально деформированный взгляд, потому что я, как дизайнер, смотрю совершенно другими глазами, не как строитель, застройщик, девелопер. Я смотрю с точки зрения своих кожно-жопных ощущений — это то, что меня всегда волнует: как мне в каком-то помещении, пространстве, среде. Я использую это как такой биоиндикатор», — пояснил Лебедев.

По словам блогера, он всегда ориентируется на ощущения, и если его что-то раздражает, то он использует это недовольство в позитивном русле. «Я раздражаюсь от всего на свете, и дальше думаю, почему меня что-то раздражает и как сделать так, чтобы не раздражало. Тут у меня появляются талантливые идеи, как это исправить», — заявил блогер. 

