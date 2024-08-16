На берегу озера в Челябинске нашли труп женщины

К моменту обнаружения женщина была мертва
В микрорайоне Чурилово в Челябинске на берегу Первого озера обнаружили труп женщины. Инцидент URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону.
«Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Труп нашли местные жители сразу же обратились в правоохранительные органы. По данным агентства, погибшая страдала психическим заболеванием. Она часто уходила из дома. В этот раз она ушла и больше не вернулась.
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