На берегу озера в Челябинске нашли труп женщины

16 августа 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

К моменту обнаружения женщина была мертва Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В микрорайоне Чурилово в Челябинске на берегу Первого озера обнаружили труп женщины. Инцидент URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону. «Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Труп нашли местные жители сразу же обратились в правоохранительные органы. По данным агентства, погибшая страдала психическим заболеванием. Она часто уходила из дома. В этот раз она ушла и больше не вернулась. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В микрорайоне Чурилово в Челябинске на берегу Первого озера обнаружили труп женщины. Инцидент URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону. «Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Труп нашли местные жители сразу же обратились в правоохранительные органы. По данным агентства, погибшая страдала психическим заболеванием. Она часто уходила из дома. В этот раз она ушла и больше не вернулась.