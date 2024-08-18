18 августа 2024

В свердловском детсаду двухлетний мальчик сломал ногу, упав со стула

© Служба новостей «URA.RU»
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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, детский сад, дошкольное учреждение, детский садик
Владелица мини-садика заплатит 100 тысяч рублей компенсации Фото:

В детском саду Арамиля (Свердловская область) двухлетний мальчик упал со стула и сломал ногу. С женщины, организовавшей работу садика, взыскали 100 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Ребенок упал со стула, в результате чего получил травму и был госпитализирован в ГАУЗ Свердловской области „Детская городская поликлиника № 13 Екатеринбург“. По результатам осмотра несовершеннолетнему поставлен диагноз — перелом метафиза большеберцовой кости с допустимым смещением», — следует из сообщения.

Прокуратура направила иск с требованием выплатить компенсацию морального вреда из-за травмы малыша. Сперва суд взыскал 40 тысяч рублей, однако прокурор посчитал эту сумму слишком маленькой и обратился в инстанцию с жалобой. В конце концов Свердловский облсуд увеличил компенсацию до 100 тысяч рублей.

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В детском саду Арамиля (Свердловская область) двухлетний мальчик упал со стула и сломал ногу. С женщины, организовавшей работу садика, взыскали 100 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Ребенок упал со стула, в результате чего получил травму и был госпитализирован в ГАУЗ Свердловской области „Детская городская поликлиника № 13 Екатеринбург“. По результатам осмотра несовершеннолетнему поставлен диагноз — перелом метафиза большеберцовой кости с допустимым смещением», — следует из сообщения. Прокуратура направила иск с требованием выплатить компенсацию морального вреда из-за травмы малыша. Сперва суд взыскал 40 тысяч рублей, однако прокурор посчитал эту сумму слишком маленькой и обратился в инстанцию с жалобой. В конце концов Свердловский облсуд увеличил компенсацию до 100 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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