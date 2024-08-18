В свердловском детсаду двухлетний мальчик сломал ногу, упав со стула

19 августа 2024 в 11:31 Размер текста - 17 +

Владелица мини-садика заплатит 100 тысяч рублей компенсации Фото: Анна Майорова © URA.RU В детском саду Арамиля (Свердловская область) двухлетний мальчик упал со стула и сломал ногу. С женщины, организовавшей работу садика, взыскали 100 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Ребенок упал со стула, в результате чего получил травму и был госпитализирован в ГАУЗ Свердловской области „Детская городская поликлиника № 13 Екатеринбург“. По результатам осмотра несовершеннолетнему поставлен диагноз — перелом метафиза большеберцовой кости с допустимым смещением», — следует из сообщения. Прокуратура направила иск с требованием выплатить компенсацию морального вреда из-за травмы малыша. Сперва суд взыскал 40 тысяч рублей, однако прокурор посчитал эту сумму слишком маленькой и обратился в инстанцию с жалобой. В конце концов Свердловский облсуд увеличил компенсацию до 100 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В детском саду Арамиля (Свердловская область) двухлетний мальчик упал со стула и сломал ногу. С женщины, организовавшей работу садика, взыскали 100 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Ребенок упал со стула, в результате чего получил травму и был госпитализирован в ГАУЗ Свердловской области „Детская городская поликлиника № 13 Екатеринбург“. По результатам осмотра несовершеннолетнему поставлен диагноз — перелом метафиза большеберцовой кости с допустимым смещением», — следует из сообщения. Прокуратура направила иск с требованием выплатить компенсацию морального вреда из-за травмы малыша. Сперва суд взыскал 40 тысяч рублей, однако прокурор посчитал эту сумму слишком маленькой и обратился в инстанцию с жалобой. В конце концов Свердловский облсуд увеличил компенсацию до 100 тысяч рублей.