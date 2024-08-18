Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО о ядовитом картофеле

Ядовитый картофель можно распознать по зеленой кожуре, предупреждает Роспотребнадзор ХМАО. О токсичности овоща также могут говорить ростки.
«Избегайте картофеля с зеленой кожурой или ростками — это признак токсичности», — говорится в telegram-канале окружного ведомства. Роспотребнадзор также советует выбирать корнеплоды без неприятного запаха с плотной структурой.
Свежий же картофель богат витаминами и микроэлементами, он помогает выводить из организма лишнюю жидкость и соли, а калий в кожуре полезен для сердца. «Картофель гипоаллергенный, поэтому его можно вводить в рацион детей с шести-восьми месяцев, а беременным и кормящим женщинам он просто необходим», — уточняют в ведомстве.
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