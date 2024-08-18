18 августа 2024
17 августа 2024

Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО о ядовитом картофеле

© Служба новостей «URA.RU»
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О токсичности картофеля может говорить зеленая кожура
О токсичности картофеля может говорить зеленая кожура Фото:

Ядовитый картофель можно распознать по зеленой кожуре, предупреждает Роспотребнадзор ХМАО. О токсичности овоща также могут говорить ростки.

«Избегайте картофеля с зеленой кожурой или ростками — это признак токсичности», — говорится в telegram-канале окружного ведомства. Роспотребнадзор также советует выбирать корнеплоды без неприятного запаха с плотной структурой.

Свежий же картофель богат витаминами и микроэлементами, он помогает выводить из организма лишнюю жидкость и соли, а калий в кожуре полезен для сердца. «Картофель гипоаллергенный, поэтому его можно вводить в рацион детей с шести-восьми месяцев, а беременным и кормящим женщинам он просто необходим», — уточняют в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, чем ядовитые арбузы опасны для мозга. Повышенное содержание нитратов может вызывать кислородное голодание.

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Ядовитый картофель можно распознать по зеленой кожуре, предупреждает Роспотребнадзор ХМАО. О токсичности овоща также могут говорить ростки. «Избегайте картофеля с зеленой кожурой или ростками — это признак токсичности», — говорится в telegram-канале окружного ведомства. Роспотребнадзор также советует выбирать корнеплоды без неприятного запаха с плотной структурой. Свежий же картофель богат витаминами и микроэлементами, он помогает выводить из организма лишнюю жидкость и соли, а калий в кожуре полезен для сердца. «Картофель гипоаллергенный, поэтому его можно вводить в рацион детей с шести-восьми месяцев, а беременным и кормящим женщинам он просто необходим», — уточняют в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, чем ядовитые арбузы опасны для мозга. Повышенное содержание нитратов может вызывать кислородное голодание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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