ФСИН: пресечена попытка осужденных блокировать сотрудников колонии в ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы 2024. Екатеринбург, зона, тюрьма, место заключения
Трое заключенных ИК-12 пытались блокировать сотрудников учреждения, передает ФСИН Фото:

В исправительной колонии в Енакиево ДНР была предотвращена попытка осужденных блокировать группу сотрудников учреждения. Об этом сообщает пресс-бюро ФСИН России.

«19 августа в ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Донецкой Народной Республике трое осужденных совершили противоправные действия в отношении сотрудников учреждения, выразившиеся в блокировании последних и препятствии осуществления ими должностных полномочий», — заявили в федеральной службе. Информацию передает ТАСС.

В результате оперативного вмешательства сотрудников ИК-12 ситуация была стабилизирована, никто из участников инцидента не пострадал. Колония продолжает функционировать в обычном режиме.

Ранее, 16 июня, в Ростове-на-Дону в СИЗО-1 произошел инцидент с захватом заложников, когда шестеро осужденных удерживали двух сотрудников изолятора, требуя автомобиль и оружие для побега. Позже один из террористов, Даниил Камнев, дал показания против работников СИЗО. Он обвинил их в передаче заключенным запрещенных предметов, в том числе холодного оружия, в обмен на деньги.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В исправительной колонии в Енакиево ДНР была предотвращена попытка осужденных блокировать группу сотрудников учреждения. Об этом сообщает пресс-бюро ФСИН России. «19 августа в ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Донецкой Народной Республике трое осужденных совершили противоправные действия в отношении сотрудников учреждения, выразившиеся в блокировании последних и препятствии осуществления ими должностных полномочий», — заявили в федеральной службе. Информацию передает ТАСС. В результате оперативного вмешательства сотрудников ИК-12 ситуация была стабилизирована, никто из участников инцидента не пострадал. Колония продолжает функционировать в обычном режиме. Ранее, 16 июня, в Ростове-на-Дону в СИЗО-1 произошел инцидент с захватом заложников, когда шестеро осужденных удерживали двух сотрудников изолятора, требуя автомобиль и оружие для побега. Позже один из террористов, Даниил Камнев, дал показания против работников СИЗО. Он обвинил их в передаче заключенным запрещенных предметов, в том числе холодного оружия, в обмен на деньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...