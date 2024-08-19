ФСИН: пресечена попытка осужденных блокировать сотрудников колонии в ДНР

В исправительной колонии в Енакиево ДНР была предотвращена попытка осужденных блокировать группу сотрудников учреждения. Об этом сообщает пресс-бюро ФСИН России.
«19 августа в ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Донецкой Народной Республике трое осужденных совершили противоправные действия в отношении сотрудников учреждения, выразившиеся в блокировании последних и препятствии осуществления ими должностных полномочий», — заявили в федеральной службе. Информацию передает ТАСС.
В результате оперативного вмешательства сотрудников ИК-12 ситуация была стабилизирована, никто из участников инцидента не пострадал. Колония продолжает функционировать в обычном режиме.
Ранее, 16 июня, в Ростове-на-Дону в СИЗО-1 произошел инцидент с захватом заложников, когда шестеро осужденных удерживали двух сотрудников изолятора, требуя автомобиль и оружие для побега. Позже один из террористов, Даниил Камнев, дал показания против работников СИЗО. Он обвинил их в передаче заключенным запрещенных предметов, в том числе холодного оружия, в обмен на деньги.
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