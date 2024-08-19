19 августа 2024

Зам Лаврова попросил Турцию не поставлять оружие Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Московского Кремля, здание МИД РФ и уличная фотография. 28 июня 2024., министерство иностранных дел рф, мид россии, мид рф
Встреча прошла по просьбе турецкого дипломата в Москве Фото:

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в ходе встречи с послом Турции в Москве Танжу Билгичем призвал Анкару не поддерживать политику Запада по Украине. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.

«Озвучен призыв к Турецкой Республике отказаться от участия в подобной деструктивной политике стран коллективного Запада», — информировали в МИД РФ. Там заявили о российской позиции о недопустимости дальнейшей накачки Украины западным оружием, которая ведет лишь к дальнейшей эскалации конфликта.

Встреча Галузина и Билгича прошла по инициативе турецкой стороны. Она была направлена на подтверждение взаимного желания развивать конструктивные двусторонние отношения между Россией и Турцией.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с обращением к турецкому парламенту, призывая остановить поставки вооружений в Украину, передает «Царьград». Турция пока не предоставила официальных комментариев по этому поводу.

С 2019 года Украина активно закупала турецкие беспилотники Bayraktar TB2. После начала специальной военной операции России на территории Украины производитель этих дронов, компания Baykar Makina, передала Киеву еще четыре аппарата безвозмездно. Кроме того, компания планирует в ближайшие два года построить на Украине завод по производству беспилотников.

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Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в ходе встречи с послом Турции в Москве Танжу Билгичем призвал Анкару не поддерживать политику Запада по Украине. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ. «Озвучен призыв к Турецкой Республике отказаться от участия в подобной деструктивной политике стран коллективного Запада», — информировали в МИД РФ. Там заявили о российской позиции о недопустимости дальнейшей накачки Украины западным оружием, которая ведет лишь к дальнейшей эскалации конфликта. Встреча Галузина и Билгича прошла по инициативе турецкой стороны. Она была направлена на подтверждение взаимного желания развивать конструктивные двусторонние отношения между Россией и Турцией. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с обращением к турецкому парламенту, призывая остановить поставки вооружений в Украину, передает «Царьград». Турция пока не предоставила официальных комментариев по этому поводу. С 2019 года Украина активно закупала турецкие беспилотники Bayraktar TB2. После начала специальной военной операции России на территории Украины производитель этих дронов, компания Baykar Makina, передала Киеву еще четыре аппарата безвозмездно. Кроме того, компания планирует в ближайшие два года построить на Украине завод по производству беспилотников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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