Зам Лаврова попросил Турцию не поставлять оружие Украине

20 августа 2024 в 01:21 Размер текста - 17 +

Встреча прошла по просьбе турецкого дипломата в Москве Фото: Роман Наумов © URA.RU Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в ходе встречи с послом Турции в Москве Танжу Билгичем призвал Анкару не поддерживать политику Запада по Украине. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ. «Озвучен призыв к Турецкой Республике отказаться от участия в подобной деструктивной политике стран коллективного Запада», — информировали в МИД РФ. Там заявили о российской позиции о недопустимости дальнейшей накачки Украины западным оружием, которая ведет лишь к дальнейшей эскалации конфликта. Встреча Галузина и Билгича прошла по инициативе турецкой стороны. Она была направлена на подтверждение взаимного желания развивать конструктивные двусторонние отношения между Россией и Турцией. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с обращением к турецкому парламенту, призывая остановить поставки вооружений в Украину, передает «Царьград». Турция пока не предоставила официальных комментариев по этому поводу. С 2019 года Украина активно закупала турецкие беспилотники Bayraktar TB2. После начала специальной военной операции России на территории Украины производитель этих дронов, компания Baykar Makina, передала Киеву еще четыре аппарата безвозмездно. Кроме того, компания планирует в ближайшие два года построить на Украине завод по производству беспилотников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в ходе встречи с послом Турции в Москве Танжу Билгичем призвал Анкару не поддерживать политику Запада по Украине. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ. «Озвучен призыв к Турецкой Республике отказаться от участия в подобной деструктивной политике стран коллективного Запада», — информировали в МИД РФ. Там заявили о российской позиции о недопустимости дальнейшей накачки Украины западным оружием, которая ведет лишь к дальнейшей эскалации конфликта. Встреча Галузина и Билгича прошла по инициативе турецкой стороны. Она была направлена на подтверждение взаимного желания развивать конструктивные двусторонние отношения между Россией и Турцией. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с обращением к турецкому парламенту, призывая остановить поставки вооружений в Украину, передает «Царьград». Турция пока не предоставила официальных комментариев по этому поводу. С 2019 года Украина активно закупала турецкие беспилотники Bayraktar TB2. После начала специальной военной операции России на территории Украины производитель этих дронов, компания Baykar Makina, передала Киеву еще четыре аппарата безвозмездно. Кроме того, компания планирует в ближайшие два года построить на Украине завод по производству беспилотников.