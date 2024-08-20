Челябинке пришлось дважды оплатить ОСАГО из-за ошибки страховой компании

Жительнице Челябинска Ольге Васильевой пришлось дважды оплатить страховку ОСАГО из-за допущенной страховой компанией ошибки. Как рассказала URA.RU челябинка, некорректной оказалась одна цифра в номере паспорта.
«Об ошибке узнала, когда сменила свой прежний автомобиль Hyundai Elantra. Страховку по нему оформляла в „Ингосстрахе“ еще пять лет назад, затем данные перенесли в новый полис. Оказалось: все эти годы я ездила с оформленным неправильно полисом. В самом документе стоит только идентификационный номер транспортного средства. Если бы случилось ДТП, оплачивать расходы пришлось бы мне самой при купленной-то страховке!» — возмутилась URA.RU Васильева.
Неприятное известие женщина узнала, когда пришла в МРЭО ГАИ для постановки транспортного средства на учет. Инспекторы делать это отказались: вместо восьмерки из паспорта страховщик перенес в документы девятку. В страховой развели руками — подвел человеческий фактор. Второй полис в спешном порядке пришлось оформлять в «ВСК».
Челябинка предупредила автовладельцев о необходимости тщательной проверки данных при страховании. Ошибки могут привести к отказу в регистрации транспортного средства. В «Ингосстрах» челябинка направила запрос на аннуляцию полиса.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу «Ингосстраха». В случае поступления ответ будет опубликован.
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