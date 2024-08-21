Общество Генпрокуратура внесла представление главе ФСИН из-за нарушений в Чувашии 21 августа 2024 в 14:33 Размер текста - 17 + В чувашских колониях Генпрокуратура РФ выявила несколько нарушений, следует из документа ведомства Фото: Сергей Русанов © URA.RU После проверок в чувашских колониях Генпрокуратура РФ внесла представление директору ФСИН России. В учреждениях ведомства в Чувашии прокуратура выявила нарушения, следует из документа на официальном сайте Генпрокуратуры РФ. «Выявлены нарушения при соблюдении режима отбывания наказания осужденными, материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении заключенных и привлечении их к труду», — говорится в документе, опубликованном на сайте российской Генпрокуратуры. Там также указаны нарушения в сфере пожарной безопасности и недостатки в профилактике правонарушений. Вследствие выявленные нарушений в учреждениях УФСИН по Чувашской Республике, директору ФСИН РФ было внесено представление. Обо всех недостатках в прокуратуре сообщили министру юстиции страны. Для устранения проблем приняты все необходимые меры. 37 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности. Ранее начальник Управления цифровой трансформации ФСИН России был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Было возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! После проверок в чувашских колониях Генпрокуратура РФ внесла представление директору ФСИН России. В учреждениях ведомства в Чувашии прокуратура выявила нарушения, следует из документа на официальном сайте Генпрокуратуры РФ. «Выявлены нарушения при соблюдении режима отбывания наказания осужденными, материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении заключенных и привлечении их к труду», — говорится в документе, опубликованном на сайте российской Генпрокуратуры. Там также указаны нарушения в сфере пожарной безопасности и недостатки в профилактике правонарушений. Вследствие выявленные нарушений в учреждениях УФСИН по Чувашской Республике, директору ФСИН РФ было внесено представление. Обо всех недостатках в прокуратуре сообщили министру юстиции страны. Для устранения проблем приняты все необходимые меры. 37 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности. Ранее начальник Управления цифровой трансформации ФСИН России был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Было возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям