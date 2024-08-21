Генпрокуратура внесла представление главе ФСИН из-за нарушений в Чувашии

После проверок в чувашских колониях Генпрокуратура РФ внесла представление директору ФСИН России. В учреждениях ведомства в Чувашии прокуратура выявила нарушения, следует из документа на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.
«Выявлены нарушения при соблюдении режима отбывания наказания осужденными, материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении заключенных и привлечении их к труду», — говорится в документе, опубликованном на сайте российской Генпрокуратуры. Там также указаны нарушения в сфере пожарной безопасности и недостатки в профилактике правонарушений.
Вследствие выявленные нарушений в учреждениях УФСИН по Чувашской Республике, директору ФСИН РФ было внесено представление. Обо всех недостатках в прокуратуре сообщили министру юстиции страны. Для устранения проблем приняты все необходимые меры. 37 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ранее начальник Управления цифровой трансформации ФСИН России был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Было возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.
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После проверок в чувашских колониях Генпрокуратура РФ внесла представление директору ФСИН России. В учреждениях ведомства в Чувашии прокуратура выявила нарушения, следует из документа на официальном сайте Генпрокуратуры РФ. «Выявлены нарушения при соблюдении режима отбывания наказания осужденными, материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении заключенных и привлечении их к труду», — говорится в документе, опубликованном на сайте российской Генпрокуратуры. Там также указаны нарушения в сфере пожарной безопасности и недостатки в профилактике правонарушений. Вследствие выявленные нарушений в учреждениях УФСИН по Чувашской Республике, директору ФСИН РФ было внесено представление. Обо всех недостатках в прокуратуре сообщили министру юстиции страны. Для устранения проблем приняты все необходимые меры. 37 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности. Ранее начальник Управления цифровой трансформации ФСИН России был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Было возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.