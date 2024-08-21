Свердловский боец СВО, которого лишили жилья чиновники, сбежал из воинской части

Боец СВО из Камышлова, которого лишили квартиры, сбежал из воинской части

Якобы солдат не вернулся из увольнительной (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Боец СВО, которого лишили жилья чиновники в Камышлове (Свердловская область), может быть дезертиром. Подробности резонансной истории URA.RU рассказал источник.

«Мужчина действительно принимал участие в спецоперации. В первых числах августа он ушел в увольнительную и не вернулся, его ищут военные. Есть вероятность, что он дезертир», — объяснил собеседник агентства, сославшись на источник в военных кругах.

Корреспондент направил запрос в военное следственное управление СК РФ по Центральному военному округу. Ответ на момент публикации не поступил. Также о солдате известно, что ему 61 год. В прошлые годы он принимал участие в афганской кампании.

Ранее сообщалось, что бойца СВО в его отсутствие выселили из квартиры, которую он занимал по соцнайму. Чиновники вскрыли дверь и выставили вещи солдата за порог. Позже оказалось, что власти Камышлова не знали, что жилье числится за военным. Им нужно было срочно подыскать квартиру семье погорельцев, поэтому они и забрали как им показалось свободное жилье.