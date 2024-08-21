Подполковник в запасе раскрыл, как новый проект ЕР изменит жизни бойцов СВО

Бойцы СВО и их семьи нуждаются в полной опеке государства, и власти начали уделять больше внимания каждому из них. Появление законопроекта, которой гарантирует части военнослужащих право на получение жилья, говорит о полной вовлеченности Минобороны РФ, в частности, в проблему социальной защиты. Такое мнение высказал эксперт комитета Госдумы по обороне, подполковник запаса Олег Иванников в разговоре с корреспондентом URA.RU.
Партия «Единая Россия» внесла на рассмотрение в Госдуме законопроект, который дает военнослужащим, воспитывающим ребенка инвалида, право на внеочередное получение жилья. Соответствующие поправки предлагается внести в федеральный закон «О статусе военнослужащего». Инициатива распространяется, в том числе, на участников СВО.
«Законопроект, безусловно, очень нужен для бойцов российской спецоперации. Он жизненно необходим и его издание всецело было одобрено [министром обороны РФ] Андреем Белоусовым. Стали возможные социальные инициативы для военнослужащих и членов их семей. Это говорит о полной вовлеченности министра обороны в проблему социальной защиты военнослужащих и дальнейшего развития этого направления», — подчеркнул Олег Иванников в разговоре с журналистом URA.RU.
Как подчеркнул полковник запаса, в настоящий момент со стороны не только Минобороны, но и государства в целом, начало уделяться внимание каждому участнику боевых действий на Украине. Причем не только непосредственно самому солдату РФ, но и его близким. Иванников отметил, что близкие военнослужащих представляют собой отдельный социальный класс, поддержку которого государство может получить, если будет помогать их родным, защищающим родину.
«Бойцы СВО нуждаются в полной опеке государства и отдельных его органов. Они защищают самое ценное, что у нас есть — нашу жизнь и жизнь наших близких!» — подытожил Иванников.
Как отметил секретарь Генсовета «Единой России», полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, ряд категорий уже имеют подобную возможность. «Поддержка инициативы „Единой России“ станет очередным шагом к повышению уровня социальной защищенности семей военнослужащих, воспитывающих детей-инвалидов», — подчеркнул он.
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