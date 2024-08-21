21 августа 2024

В Нижнем Тагиле прошел смерч. Видео

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Смерч. Сургут, смерч
Очевидцам удалось снять смерч на видео в Нижнем Тагиле (фото из архива) Фото:

Жители Нижнем Тагила (Свердловская область) 21 августа заметили смерч над городом. Очевидцам удалось снять природное явление на видео.

«Смерч сегодня засняли в Нижнем Тагиле», — передает telegram-канал «Наш Нижний Тагил». На кадрах видно, как в небе облако закрутилось в воронку.

Синоптик Алексей Пулин сообщал, что 21 августа через регион пройдет циклон «Susanne», сопровождающийся осадками. В непосредственной близости к центру циклона Свердловская область оказалась с середины дня.

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Жители Нижнем Тагила (Свердловская область) 21 августа заметили смерч над городом. Очевидцам удалось снять природное явление на видео. «Смерч сегодня засняли в Нижнем Тагиле», — передает telegram-канал «Наш Нижний Тагил». На кадрах видно, как в небе облако закрутилось в воронку. Синоптик Алексей Пулин сообщал, что 21 августа через регион пройдет циклон «Susanne», сопровождающийся осадками. В непосредственной близости к центру циклона Свердловская область оказалась с середины дня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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