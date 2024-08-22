В Совфеде рассказали о планах обменивать пленных американских наемников

Сенатор Волошин: наемники из США станут хорошим обменным фондом для РФ

22 августа 2024 в 09:50 Размер текста - 17 +

Военные из ЧВК США станут обменным фондом для российской стороны после их поимки, заявил Волошин Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы из американских ЧВК, в частности, из Forward Observations Group, станут «хорошим обменным фондом» после попадания в плен к российским военным в Курской области или в другой точке проведения СВО. Об этом заявил сенатор от ДНР Александр Волошин. «Сегодня эти бравые американские парни радостно позируют на фоне военной техники. Но уже завтра они имеют все шансы стать военнопленными, радость их, думаю, поубавится. И, учитывая сложившуюся практику, они станут хорошим „обменным фондом“», — заявил Волошин. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что публичное заявление наемников из американской ЧВК об их участии в украинском конфликте говорит о том, что Штаты готовы отрыто признать свою роль в этой ситуации и «перестали стесняться». Ранее ЧВК Forward Observations Group из США разместила на своей странице в соцсети фотографию, на которой видны трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками на фоне бронемашины. Подпись к фото утверждает, что снимок сделан в Курской области, передает MK.RU. Позже председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что ЧВК обучала бойцов «Азова»* (украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен). Они планировали нападение на Курскую область. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бойцы из американских ЧВК, в частности, из Forward Observations Group, станут «хорошим обменным фондом» после попадания в плен к российским военным в Курской области или в другой точке проведения СВО. Об этом заявил сенатор от ДНР Александр Волошин. «Сегодня эти бравые американские парни радостно позируют на фоне военной техники. Но уже завтра они имеют все шансы стать военнопленными, радость их, думаю, поубавится. И, учитывая сложившуюся практику, они станут хорошим „обменным фондом“», — заявил Волошин. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что публичное заявление наемников из американской ЧВК об их участии в украинском конфликте говорит о том, что Штаты готовы отрыто признать свою роль в этой ситуации и «перестали стесняться». Ранее ЧВК Forward Observations Group из США разместила на своей странице в соцсети фотографию, на которой видны трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками на фоне бронемашины. Подпись к фото утверждает, что снимок сделан в Курской области, передает MK.RU. Позже председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что ЧВК обучала бойцов «Азова»* (украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен). Они планировали нападение на Курскую область.