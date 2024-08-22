Бойцы «Ахмата» были готовы к атаке ВСУ и надели противогазы, сообщает командир спецназовской группы «Аид»
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Вооруженные силы Украины применили газ против бойцов спецназа «Ахмат» в Курской области. Об этом сообщает командир спецназовской группы «Аид».
«Спасибо за ночное угощение», — подписал командир видео в своем telegram-канале. «Российская газета» сообщает, что спецназ заранее подготовился к атаке ВСУ, надев противогазы. После бойцы «Ахмата» уничтожили большое количество военных из 61-й бригады ВСУ.
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