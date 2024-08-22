ВСУ атаковали газовым оружием спецназ «Ахмат» в Курской области. Видео

22 августа 2024 в 19:39 Размер текста - 17 +

Бойцы «Ахмата» были готовы к атаке ВСУ и надели противогазы, сообщает командир спецназовской группы «Аид» Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Вооруженные силы Украины применили газ против бойцов спецназа «Ахмат» в Курской области. Об этом сообщает командир спецназовской группы «Аид». «Спасибо за ночное угощение», — подписал командир видео в своем telegram-канале. «Российская газета» сообщает, что спецназ заранее подготовился к атаке ВСУ, надев противогазы. После бойцы «Ахмата» уничтожили большое количество военных из 61-й бригады ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины применили газ против бойцов спецназа «Ахмат» в Курской области. Об этом сообщает командир спецназовской группы «Аид». «Спасибо за ночное угощение», — подписал командир видео в своем telegram-канале. «Российская газета» сообщает, что спецназ заранее подготовился к атаке ВСУ, надев противогазы. После бойцы «Ахмата» уничтожили большое количество военных из 61-й бригады ВСУ.