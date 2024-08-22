ВСУ атаковали газовым оружием спецназ «Ахмат» в Курской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка "Оружие Победы". Завод Шпагина. Пермь, химзащита, противогаз, го и чс, ядерная война
Бойцы «Ахмата» были готовы к атаке ВСУ и надели противогазы, сообщает командир спецназовской группы «Аид» Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вооруженные силы Украины применили газ против бойцов спецназа «Ахмат» в Курской области. Об этом сообщает командир спецназовской группы «Аид».

«Спасибо за ночное угощение», — подписал командир видео в своем telegram-канале. «Российская газета» сообщает, что спецназ заранее подготовился к атаке ВСУ, надев противогазы. После бойцы «Ахмата» уничтожили большое количество военных из 61-й бригады ВСУ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины применили газ против бойцов спецназа «Ахмат» в Курской области. Об этом сообщает командир спецназовской группы «Аид». «Спасибо за ночное угощение», — подписал командир видео в своем telegram-канале. «Российская газета» сообщает, что спецназ заранее подготовился к атаке ВСУ, надев противогазы. После бойцы «Ахмата» уничтожили большое количество военных из 61-й бригады ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...