Ветеран «Альфы» рассказал, кто помог заключенным захватить волгоградскую колонию

Ветеран «Альфы» Гончаров: сотрудники колонии могли быть сообщниками террористов
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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, исправительная колония, ИК, гуфсин, место заключения, следственный изолятор, конвой
По словам Сергея Гончарова, невозможно было обойтись без внутренних помощников, которые охраняют заключенных (архивное фото) Фото:
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Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

У злоумышленников в исправительной колонии №19 в Волгоградской области могли быть сообщники среди сотрудников колонии. Об этом сообщил почетный президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

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«Злоумышленники могли иметь сообщников среди персонала колонии», — заявил Гончаров в интервью «Абзацу». Он отметил, что ситуация будет продолжаться, пока не будет достаточно сотрудников, следящих за порядком. Он также предупредил, что если не улучшить подход к безопасности, то и далее будут возникать такие проблемы.

В исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области заключенные захватили четверых сотрудников ФСИН, выдвинув требования о вертолете, двух миллионах долларов и беспрепятственном выезде за границу. По разным данным, в результате бунта погибли от двух до трех человек. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.

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У злоумышленников в исправительной колонии №19 в Волгоградской области могли быть сообщники среди сотрудников колонии. Об этом сообщил почетный президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. «Злоумышленники могли иметь сообщников среди персонала колонии», — заявил Гончаров в интервью «Абзацу». Он отметил, что ситуация будет продолжаться, пока не будет достаточно сотрудников, следящих за порядком. Он также предупредил, что если не улучшить подход к безопасности, то и далее будут возникать такие проблемы. В исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области заключенные захватили четверых сотрудников ФСИН, выдвинув требования о вертолете, двух миллионах долларов и беспрепятственном выезде за границу. По разным данным, в результате бунта погибли от двух до трех человек. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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