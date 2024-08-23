Ветеран «Альфы» рассказал, кто помог заключенным захватить волгоградскую колонию

Ветеран «Альфы» Гончаров: сотрудники колонии могли быть сообщниками террористов

23 августа 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

У злоумышленников в исправительной колонии №19 в Волгоградской области могли быть сообщники среди сотрудников колонии. Об этом сообщил почетный президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. «Злоумышленники могли иметь сообщников среди персонала колонии», — заявил Гончаров в интервью «Абзацу». Он отметил, что ситуация будет продолжаться, пока не будет достаточно сотрудников, следящих за порядком. Он также предупредил, что если не улучшить подход к безопасности, то и далее будут возникать такие проблемы. В исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области заключенные захватили четверых сотрудников ФСИН, выдвинув требования о вертолете, двух миллионах долларов и беспрепятственном выезде за границу. По разным данным, в результате бунта погибли от двух до трех человек. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.