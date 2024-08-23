Екатеринбуржец просит Бастрыкина спасти его юную дочь, нуждающуюся в лечении

Екатеринбуржец обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой помочь его маленькой дочери, которой необходима медицинская помощь. По словам мужчины, бывшая супруга мешает показать ребенка врачам. Глава СК требует провести проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
«В 2018 году при рождении девочка получила травму позвоночника, вследствие чего она нуждается в проведении лечения. Однако после расторжения брака бывшая супруга мужчины стала препятствовать получению ребенком квалифицированной медицинской помощи и ее общению с отцом. Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли», — говорится в telegram-канале Информационного центра СК России.
Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко провести процессуальную проверку и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения, а также ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
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