23 августа 2024

Екатеринбуржец просит Бастрыкина спасти его юную дочь, нуждающуюся в лечении

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин требует провести проверку
Александр Бастрыкин требует провести проверку Фото:

Екатеринбуржец обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой помочь его маленькой дочери, которой необходима медицинская помощь. По словам мужчины, бывшая супруга мешает показать ребенка врачам. Глава СК требует провести проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

«В 2018 году при рождении девочка получила травму позвоночника, вследствие чего она нуждается в проведении лечения. Однако после расторжения брака бывшая супруга мужчины стала препятствовать получению ребенком квалифицированной медицинской помощи и ее общению с отцом. Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли», — говорится в telegram-канале Информационного центра СК России.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко провести процессуальную проверку и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения, а также ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Екатеринбуржец обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой помочь его маленькой дочери, которой необходима медицинская помощь. По словам мужчины, бывшая супруга мешает показать ребенка врачам. Глава СК требует провести проверку, сообщает пресс-служба ведомства. «В 2018 году при рождении девочка получила травму позвоночника, вследствие чего она нуждается в проведении лечения. Однако после расторжения брака бывшая супруга мужчины стала препятствовать получению ребенком квалифицированной медицинской помощи и ее общению с отцом. Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли», — говорится в telegram-канале Информационного центра СК России. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко провести процессуальную проверку и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения, а также ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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