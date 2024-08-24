Пьяный пермяк пытался зарезать ножом свою жену из-за ревности

В Добрянке Пермского края пьяный мужчина пытался зарезать ножом свою жену из-за ревности. Потерпевшую спасли в больнице, сообщили в СУ СК по региону.
«По данным следствия, 22 августа 2024 года пермяк, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности попытался зарезать свою супругу ножом. Он не смог довести до конца преступление, так как потерпевшая была экстренно доставлена в больницу, где получила своевременную помощь», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Жителю Добрянки предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Покушение на убийство». На данный момент обвиняемый находится под домашним арестом.
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