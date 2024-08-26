26 августа 2024

В Перми ждут помощника президента РФ Андрея Фурсенко

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Андрея Фурсенко запланирован на следующую неделю
Визит Андрея Фурсенко запланирован на следующую неделю Фото:

Пермь планирует посетить помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Об этом сообщает telegram-канал газеты «Звезда».

«Планируется участие Фурсенко в открытии краевой музыкальной школы. Также он примет участие в открытии новой школы в Култаево на 825 мест и здания колледжа имени Славянова, которое примет студентов после масштабной реконструкции и реставрации», — говорится в сообщении.

Точную дата официального визита Андрея Фурсенко издание не уточняет. Известно лишь, что федеральный чиновник посетит Пермь на следующей неделе.

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Пермь планирует посетить помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Об этом сообщает telegram-канал газеты «Звезда». «Планируется участие Фурсенко в открытии краевой музыкальной школы. Также он примет участие в открытии новой школы в Култаево на 825 мест и здания колледжа имени Славянова, которое примет студентов после масштабной реконструкции и реставрации», — говорится в сообщении. Точную дата официального визита Андрея Фурсенко издание не уточняет. Известно лишь, что федеральный чиновник посетит Пермь на следующей неделе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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