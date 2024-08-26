В Перми ждут помощника президента РФ Андрея Фурсенко

Визит Андрея Фурсенко запланирован на следующую неделю
Пермь планирует посетить помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Об этом сообщает telegram-канал газеты «Звезда».
«Планируется участие Фурсенко в открытии краевой музыкальной школы. Также он примет участие в открытии новой школы в Култаево на 825 мест и здания колледжа имени Славянова, которое примет студентов после масштабной реконструкции и реставрации», — говорится в сообщении.
Точную дата официального визита Андрея Фурсенко издание не уточняет. Известно лишь, что федеральный чиновник посетит Пермь на следующей неделе.
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