Пострадавшим от потопа челябинцам без прописки оформят выплаты без суда

Жителям Челябинской области, потерявшим имущество после подтопления в период сильных осадков и не имеющим регистрации по месту жительства в зоне ЧС, не нужно обращаться в суд за пропиской. Их место проживания установят в ускоренном порядке, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«При оказании помощи гражданам, пострадавшим в связи с подтоплением жилых домов, встречаются сложные случаи, когда они фактически проживали в пострадавшем доме без прописки. По поручению губернатора Алексея Текслера достигнуты договоренности с органами прокуратуры, которые от имени жителей обращаются в суд и помогают признать факт проживания в ускоренном порядке. Поэтому нужно обратиться в управление соцзащиты по месту жительства, чтобы получить соответствующую помощь и разъяснения», — пояснили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе правительства добавили, что областной минсоц тесно сотрудничает с контрольно-надзорными органами. Благодаря этому пострадавшие могут быстро и в полном объеме получить единовременные выплаты.
Затяжные ливни обрушились на Челябинскую область 26 июля. В результате за несколько дней в отдельных районах региона выпало до семи месячных норм осадков. Из-за обилия воды не выдержала дамба Киалимского водохранилища. Ряд территорий был подтоплен, на них ввели режим ЧС. Последствия устраняются до сих пор.
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