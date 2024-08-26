26 августа 2024

Пострадавшим от потопа челябинцам без прописки оформят выплаты без суда

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Киолим и дамба. Карабашский ГО , деревня, киолим, затопленный поселок
Устанавливать фактическое проживание в затопленном доме через суд не требуется Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Жителям Челябинской области, потерявшим имущество после подтопления в период сильных осадков и не имеющим регистрации по месту жительства в зоне ЧС, не нужно обращаться в суд за пропиской. Их место проживания установят в ускоренном порядке, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«При оказании помощи гражданам, пострадавшим в связи с подтоплением жилых домов, встречаются сложные случаи, когда они фактически проживали в пострадавшем доме без прописки. По поручению губернатора Алексея Текслера достигнуты договоренности с органами прокуратуры, которые от имени жителей обращаются в суд и помогают признать факт проживания в ускоренном порядке. Поэтому нужно обратиться в управление соцзащиты по месту жительства, чтобы получить соответствующую помощь и разъяснения», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе правительства добавили, что областной минсоц тесно сотрудничает с контрольно-надзорными органами. Благодаря этому пострадавшие могут быстро и в полном объеме получить единовременные выплаты.

Затяжные ливни обрушились на Челябинскую область 26 июля. В результате за несколько дней в отдельных районах региона выпало до семи месячных норм осадков. Из-за обилия воды не выдержала дамба Киалимского водохранилища. Ряд территорий был подтоплен, на них ввели режим ЧС. Последствия устраняются до сих пор.

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Жителям Челябинской области, потерявшим имущество после подтопления в период сильных осадков и не имеющим регистрации по месту жительства в зоне ЧС, не нужно обращаться в суд за пропиской. Их место проживания установят в ускоренном порядке, сообщили в пресс-службе правительства региона. «При оказании помощи гражданам, пострадавшим в связи с подтоплением жилых домов, встречаются сложные случаи, когда они фактически проживали в пострадавшем доме без прописки. По поручению губернатора Алексея Текслера достигнуты договоренности с органами прокуратуры, которые от имени жителей обращаются в суд и помогают признать факт проживания в ускоренном порядке. Поэтому нужно обратиться в управление соцзащиты по месту жительства, чтобы получить соответствующую помощь и разъяснения», — пояснили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе правительства добавили, что областной минсоц тесно сотрудничает с контрольно-надзорными органами. Благодаря этому пострадавшие могут быстро и в полном объеме получить единовременные выплаты. Затяжные ливни обрушились на Челябинскую область 26 июля. В результате за несколько дней в отдельных районах региона выпало до семи месячных норм осадков. Из-за обилия воды не выдержала дамба Киалимского водохранилища. Ряд территорий был подтоплен, на них ввели режим ЧС. Последствия устраняются до сих пор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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