Страховая компания вернула челябинке деньги за ОСАГО с ошибкой, которую так и не исправила

Челябинка Васильева получила от «Ингосстраха» деньги за полис ОСАГО с ошибкой

27 августа 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Ольге Васильевой вернули деньги за ошибочный полис, но данные не исправили Фото: Илья Московец © URA.RU Страховая компания «Ингосстрах» вернула жительнице Челябинска Ольге Васильева деньги за полис ОСАГО, оформленный с ошибкой. Из-за этого женщина не смогла поставить купленный автомобиль на учет. Как URA.RU 27 августа сообщила директор челябинского филиала Евгения Мечина, об инциденте сожалеют. Однако ошибка, отметила Васильева, не исправлена. «Учитывая, что клиент оформил полис в другой компании, „Ингосстрах“ решил пойти навстречу клиенту и заключить дополнительное соглашение о расторжении договора с полным возвратом уплаченной страховой премии. Мы сожалеем о допущенной ошибке при оформлении полиса и сложившейся у клиента ситуации», — заявила URA.RU Мечина. В компании посчитали, что ошибка в цифре номера паспорта не влияет на действие договора ОСАГО, «Ингосстрах» выполняет обязательства по договору. Собеседница сослалась на федеральный закон о госрегистрации транспортных средств. Страховщик указала на то, что в полисе, необходимом для постановки машины на учет, паспортные данные не указываются. «Причины, по которым ГИБДД отказывает в регистрации автомобиля, четко поименованы в статье 20 закона. Ошибка в номере паспорта в заявлении о заключении договора ОСАГО, которое клиент заполняет самостоятельно, к таковым не относится. Помимо этого, ошибка в номере паспорта не является основанием для признания договора ОСАГО недействительным или его досрочного расторжения», — рассказали в «Ингосстрахе». Васильева парировала: заявление она заполнила верно. Однако при переносе данных в систему «Ингосстрах» ошибся, и теперь не желает исправлять. «В базе данных Российского союз автостраховщиков информация обо мне до сих пор с девяткой вместо восьмерки в номере паспорта. В настоящее время действует электронная система оформления полисов, когда информацию вносит сотрудник. И они это знают. Почему не исправляют, непонятно. Жду десять рабочих дней и буду жаловаться в Центральный банк РФ», — рассказала URA.RU Васильева. Женщина подтвердила возврат средств. Деньги поступили 26 августа. Автовладелец уверена: полис действия не имел. Васильева ездила с полисом, оформленным с неверной информацией, пять лет. Об ошибке узнала в августе, когда пришла в МРЭО ГАИ ставить на учет новый автомобиль, который приобрела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страховая компания «Ингосстрах» вернула жительнице Челябинска Ольге Васильева деньги за полис ОСАГО, оформленный с ошибкой. Из-за этого женщина не смогла поставить купленный автомобиль на учет. Как URA.RU 27 августа сообщила директор челябинского филиала Евгения Мечина, об инциденте сожалеют. Однако ошибка, отметила Васильева, не исправлена. «Учитывая, что клиент оформил полис в другой компании, „Ингосстрах“ решил пойти навстречу клиенту и заключить дополнительное соглашение о расторжении договора с полным возвратом уплаченной страховой премии. Мы сожалеем о допущенной ошибке при оформлении полиса и сложившейся у клиента ситуации», — заявила URA.RU Мечина. В компании посчитали, что ошибка в цифре номера паспорта не влияет на действие договора ОСАГО, «Ингосстрах» выполняет обязательства по договору. Собеседница сослалась на федеральный закон о госрегистрации транспортных средств. Страховщик указала на то, что в полисе, необходимом для постановки машины на учет, паспортные данные не указываются. «Причины, по которым ГИБДД отказывает в регистрации автомобиля, четко поименованы в статье 20 закона. Ошибка в номере паспорта в заявлении о заключении договора ОСАГО, которое клиент заполняет самостоятельно, к таковым не относится. Помимо этого, ошибка в номере паспорта не является основанием для признания договора ОСАГО недействительным или его досрочного расторжения», — рассказали в «Ингосстрахе». Васильева парировала: заявление она заполнила верно. Однако при переносе данных в систему «Ингосстрах» ошибся, и теперь не желает исправлять. «В базе данных Российского союз автостраховщиков информация обо мне до сих пор с девяткой вместо восьмерки в номере паспорта. В настоящее время действует электронная система оформления полисов, когда информацию вносит сотрудник. И они это знают. Почему не исправляют, непонятно. Жду десять рабочих дней и буду жаловаться в Центральный банк РФ», — рассказала URA.RU Васильева. Женщина подтвердила возврат средств. Деньги поступили 26 августа. Автовладелец уверена: полис действия не имел. Васильева ездила с полисом, оформленным с неверной информацией, пять лет. Об ошибке узнала в августе, когда пришла в МРЭО ГАИ ставить на учет новый автомобиль, который приобрела.