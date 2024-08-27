Что известно о пожаре в Тюмени, унесшим жизни двух школьников и их брата

По факту пожара и гибели людей возбуждено уголовное дело
Пожар, унесший жизни двух детей и 18-летнего юноши, произошел в Тюмени 27 августа. Прокуратура области начала проверку, а следователи возбудили уголовное дело. URA.RU собрало всю информацию о ЧП, известную на данный момент.
Возгорание в пятиэтажке на улице 50 лет ВЛКСМ произошло днем 27 августа. В результате пожара погибли три человека:
- жертвами стали братья: двое из них 2015 года рождения, третий родился в 2006 году;
- скорую помощь вызвали в 13:18, медики были на месте в 13:28;
- реанимацией пострадавших занимались четыре бригады скорой помощи, но безуспешно;
- в квартире на четвертом этаже дома выгорело два квадратных метра площади;
- одна из версий возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем;
- возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам);
- прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту пожара;
- также будет проведена проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, противопожарной безопасности;
- МЧС опубликовало видео с места трагедии, где видно следы пожара в квартире.
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