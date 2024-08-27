Что известно о пожаре в Тюмени, унесшим жизни двух школьников и их брата

Прокуратура и следователи начали проверки из-за пожара с погибшими в Тюмени
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По факту пожара и гибели людей возбуждено уголовное дело
По факту пожара и гибели людей возбуждено уголовное дело Фото:

Пожар, унесший жизни двух детей и 18-летнего юноши, произошел в Тюмени 27 августа. Прокуратура области начала проверку, а следователи возбудили уголовное дело. URA.RU собрало всю информацию о ЧП, известную на данный момент.

Возгорание в пятиэтажке на улице 50 лет ВЛКСМ произошло днем 27 августа. В результате пожара погибли три человека:

  • жертвами стали братья: двое из них 2015 года рождения, третий родился в 2006 году;
  • скорую помощь вызвали в 13:18, медики были на месте в 13:28;
  • реанимацией пострадавших занимались четыре бригады скорой помощи, но безуспешно;
  • в квартире на четвертом этаже дома выгорело два квадратных метра площади;
  • одна из версий возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем;
  • возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам);
  • прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту пожара;
  • также будет проведена проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, противопожарной безопасности;
  • МЧС опубликовало видео с места трагедии, где видно следы пожара в квартире.

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Пожар, унесший жизни двух детей и 18-летнего юноши, произошел в Тюмени 27 августа. Прокуратура области начала проверку, а следователи возбудили уголовное дело. URA.RU собрало всю информацию о ЧП, известную на данный момент. Возгорание в пятиэтажке на улице 50 лет ВЛКСМ произошло днем 27 августа. В результате пожара погибли три человека:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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