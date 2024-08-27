27 августа 2024

Мэрия готовит квартал в центре Екатеринбурга под новый микрорайон со школой. Схема

Мэрия готовит квартал в центре Екатеринбурга под новый микрорайон со школой
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Площадь застройки составит 59,7 тысячи «квадратов» Фото:

В центре Екатеринбурга к 2034 году возведут новый микрорайон со школой. Речь идет об участке в границах улиц Восточной и Челюскинцев, проект межевания которого утвердил мэр Алексей Орлов. Это следует из постановления, опубликованного на сайте администрации.

«Постановляю: утвердить проект межевания территории в районе улиц Челюскинцев и Восточной», — следует из постановления. Согласно документации, площадка пойдет под многоэтажную жилую застройку, где также разместят парковку, детсад и школу начального и среднего общего образования. Жилплощадь составит 59,7 тысяч квадратных метров.

Еще один микрорайон на 2,5 тысячи человек власти хотят построить на месте промзоны во Втузгородке. Жилплощадь составит 76 тысяч квадратных метров. Проект планируют реализовать к 2030 году.

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В центре Екатеринбурга к 2034 году возведут новый микрорайон со школой. Речь идет об участке в границах улиц Восточной и Челюскинцев, проект межевания которого утвердил мэр Алексей Орлов. Это следует из постановления, опубликованного на сайте администрации. «Постановляю: утвердить проект межевания территории в районе улиц Челюскинцев и Восточной», — следует из постановления. Согласно документации, площадка пойдет под многоэтажную жилую застройку, где также разместят парковку, детсад и школу начального и среднего общего образования. Жилплощадь составит 59,7 тысяч квадратных метров. Еще один микрорайон на 2,5 тысячи человек власти хотят построить на месте промзоны во Втузгородке. Жилплощадь составит 76 тысяч квадратных метров. Проект планируют реализовать к 2030 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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