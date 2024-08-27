Мэрия готовит квартал в центре Екатеринбурга под новый микрорайон со школой. Схема

Мэрия готовит квартал в центре Екатеринбурга под новый микрорайон со школой

28 августа 2024 в 10:36 Размер текста - 17 +

Площадь застройки составит 59,7 тысячи «квадратов» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В центре Екатеринбурга к 2034 году возведут новый микрорайон со школой. Речь идет об участке в границах улиц Восточной и Челюскинцев, проект межевания которого утвердил мэр Алексей Орлов. Это следует из постановления, опубликованного на сайте администрации. «Постановляю: утвердить проект межевания территории в районе улиц Челюскинцев и Восточной», — следует из постановления. Согласно документации, площадка пойдет под многоэтажную жилую застройку, где также разместят парковку, детсад и школу начального и среднего общего образования. Жилплощадь составит 59,7 тысяч квадратных метров. Еще один микрорайон на 2,5 тысячи человек власти хотят построить на месте промзоны во Втузгородке. Жилплощадь составит 76 тысяч квадратных метров. Проект планируют реализовать к 2030 году. Скрин: сайт администрации Екатеринбурга Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Екатеринбурга к 2034 году возведут новый микрорайон со школой. Речь идет об участке в границах улиц Восточной и Челюскинцев, проект межевания которого утвердил мэр Алексей Орлов. Это следует из постановления, опубликованного на сайте администрации. «Постановляю: утвердить проект межевания территории в районе улиц Челюскинцев и Восточной», — следует из постановления. Согласно документации, площадка пойдет под многоэтажную жилую застройку, где также разместят парковку, детсад и школу начального и среднего общего образования. Жилплощадь составит 59,7 тысяч квадратных метров. Еще один микрорайон на 2,5 тысячи человек власти хотят построить на месте промзоны во Втузгородке. Жилплощадь составит 76 тысяч квадратных метров. Проект планируют реализовать к 2030 году.