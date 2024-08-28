Мэр из ХМАО собрал учителей на разговор перед 1 сентября

Глава Нижневартовского района Борис Саломатин провел совещание с расширенным составом педагогических работников. Там он рассказал об основных задачах, которые будут стоять перед учителями в новом учебном году.
«С 1 сентября 2024 года одним из обязательных предметов с 1-го по 9-й классы станет „Труд“… Наша задача заключается в том, чтобы помочь им в этом выборе (школьникам в выборе профессии — прим. URA.RU). Чтобы выбранные выпускниками профессии были востребованы здесь, на территории Нижневартовского района... Также есть запрос на военно-полевые сборы среди школьников и в целом молодежи до 35 лет. Это возможность приобретения навыков начальной военной подготовки, основ медицинской помощи, обращения с оружием и ведение боя», — цитирует Саломатина мэрия района.
Еще одной обозначенной задачей стало обеспечение социального партнерства семьи и учебного учреждения в воспитании. Оно должно основываться на традиционных духовно-нравственных ценностях, знаниях истории, подвигов и достижений предков и современников россиян. Помимо этого ученики и их родители должны участвовать во всероссийских и региональных грантовых конкурсах и форумных кампаниях.
В этом году в Нижневартовском районе будут учится 3487 школьников, 300 из которых — первоклассники. Также за парты сядут 263 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 38 из которых — инвалиды.
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