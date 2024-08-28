28 августа 2024

Авторы нашумевшего хита «Гламур» выступят с концертом в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авторы хита "Гламур" выступят с концертом в Сургуте
Авторы хита "Гламур" выступят с концертом в Сургуте Фото:

Авторы нашумевшего хита про блондинок и брюнеток «Гламур» выступят с концертом в Сургуте. Песню записали белорусские музыканты Егор Юницкий (Uniqe), Никита Коробыко (Nkeeei) и Артем Шиловец с продюсером Ильей Демчук (Wipo). Афиша размещена на сайте сервиса по продаже билетов.

«Гламур! Блонды! Гламур! И брюнетки! Артисты взлетели на самую вершину топ-чартов. Их музыка заполонила все соцсети. Ждем всех на концерте Nkeeei, Uniqe, Artem Shilovets», —говорится в афише.

Также в Сургуте выступит рок-группа «Ария» и лидер «Руки вверх!» Сергей Жуков. А в Нижневартовск приедут известные шансонье Ирина Круг и Любовь Успенская.

Ранее URA.U сообщало о предстоящем в ХМАО концерте звезды TikTok Amirchik. Певец выступит в Лангепасе в честь Дня нефтяника.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авторы нашумевшего хита про блондинок и брюнеток «Гламур» выступят с концертом в Сургуте. Песню записали белорусские музыканты Егор Юницкий (Uniqe), Никита Коробыко (Nkeeei) и Артем Шиловец с продюсером Ильей Демчук (Wipo). Афиша размещена на сайте сервиса по продаже билетов. «Гламур! Блонды! Гламур! И брюнетки! Артисты взлетели на самую вершину топ-чартов. Их музыка заполонила все соцсети. Ждем всех на концерте Nkeeei, Uniqe, Artem Shilovets», —говорится в афише. Также в Сургуте выступит рок-группа «Ария» и лидер «Руки вверх!» Сергей Жуков. А в Нижневартовск приедут известные шансонье Ирина Круг и Любовь Успенская. Ранее URA.U сообщало о предстоящем в ХМАО концерте звезды TikTok Amirchik. Певец выступит в Лангепасе в честь Дня нефтяника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...