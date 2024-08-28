Авторы нашумевшего хита «Гламур» выступят с концертом в ХМАО

Авторы нашумевшего хита про блондинок и брюнеток «Гламур» выступят с концертом в Сургуте. Песню записали белорусские музыканты Егор Юницкий (Uniqe), Никита Коробыко (Nkeeei) и Артем Шиловец с продюсером Ильей Демчук (Wipo). Афиша размещена на сайте сервиса по продаже билетов.
«Гламур! Блонды! Гламур! И брюнетки! Артисты взлетели на самую вершину топ-чартов. Их музыка заполонила все соцсети. Ждем всех на концерте Nkeeei, Uniqe, Artem Shilovets», —говорится в афише.
Также в Сургуте выступит рок-группа «Ария» и лидер «Руки вверх!» Сергей Жуков. А в Нижневартовск приедут известные шансонье Ирина Круг и Любовь Успенская.
Ранее URA.U сообщало о предстоящем в ХМАО концерте звезды TikTok Amirchik. Певец выступит в Лангепасе в честь Дня нефтяника.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!