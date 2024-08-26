26 августа 2024

Звезда TikTok Amirchik выступит в ХМАО на День нефтяника

© Служба новостей «URA.RU»
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Amirchik выступит с концертом в Лангепасе на День нефтяника
Amirchik выступит с концертом в Лангепасе на День нефтяника Фото:

Звезда TikTok и певец Амирхан Батабаев, известный под творческим псевдонимом Amirchik, выступит с концертом в Лангепасе на День нефтяника. Афишу разместил местный центр культуры в соцсети.

«7 сентября, стадион „Свитязь“. 22:00-23:00 — звезда вечера Amirchik», — следует из афиши. На сцене также выступит вокальная группа из Белоруссии «Чистый голос».

В программе праздника также запланирован флешмоб, спортивные игры, ярмарка. А для детей на стадионе будут работать аттракционы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лангепасе и Когалыме перенесли празднование Дня нефтяника на 7 сентября. Обычно профессиональный праздник отмечают в первое воскресенье сентября. Однако городские власти приняли решение отпраздновать День нефтяника с годовщинами населенных пунктов в один день.

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Звезда TikTok и певец Амирхан Батабаев, известный под творческим псевдонимом Amirchik, выступит с концертом в Лангепасе на День нефтяника. Афишу разместил местный центр культуры в соцсети. «7 сентября, стадион „Свитязь“. 22:00-23:00 — звезда вечера Amirchik», — следует из афиши. На сцене также выступит вокальная группа из Белоруссии «Чистый голос». В программе праздника также запланирован флешмоб, спортивные игры, ярмарка. А для детей на стадионе будут работать аттракционы. Ранее URA.RU сообщало, что в Лангепасе и Когалыме перенесли празднование Дня нефтяника на 7 сентября. Обычно профессиональный праздник отмечают в первое воскресенье сентября. Однако городские власти приняли решение отпраздновать День нефтяника с годовщинами населенных пунктов в один день.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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