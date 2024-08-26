Звезда TikTok Amirchik выступит в ХМАО на День нефтяника

Звезда TikTok и певец Амирхан Батабаев, известный под творческим псевдонимом Amirchik, выступит с концертом в Лангепасе на День нефтяника. Афишу разместил местный центр культуры в соцсети.
«7 сентября, стадион „Свитязь“. 22:00-23:00 — звезда вечера Amirchik», — следует из афиши. На сцене также выступит вокальная группа из Белоруссии «Чистый голос».
В программе праздника также запланирован флешмоб, спортивные игры, ярмарка. А для детей на стадионе будут работать аттракционы.
Ранее URA.RU сообщало, что в Лангепасе и Когалыме перенесли празднование Дня нефтяника на 7 сентября. Обычно профессиональный праздник отмечают в первое воскресенье сентября. Однако городские власти приняли решение отпраздновать День нефтяника с годовщинами населенных пунктов в один день.
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