Восстановить девственность в ХМАО можно от 15 тысяч рублей

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Стоимость операции по восстановлению девственности в ХМАО достигает 35 тысяч рублей
Стоимость операции по восстановлению девственности в ХМАО достигает 35 тысяч рублей Фото:

Стоимость операций по восстановлению девственности (гименопластика) в югорских больницах и частных клиниках варьируется от 15 до 35 тысяч рублей. Цена зависит от сложности и вида процедуры. Корреспондент URA.RU узнал, где и за сколько можно провести эту процедуру.

Дешевле всего восстановить девственность можно в окружной клинической больнице Ханты-Мансийска и сургутском перинатальном центре. Операция стоит 15 тысяч рублей. В частных клиниках Сургута стоимость гименопластики составляет от 25-35 тысяч рублей. А в медучреждения Нижневартовска такая процедура обойдется югорчанкам в среднем в 20 тысяч рублей.

Стоимость гименопластики зависит в том числе и от срока, на который требуется восстановить девственность — кратковременный (около недели) или долговременный. Во втором случае требуется более сложное хирургическое вмешательство.

Кроме восстановления девственности в югорских клиниках также пользуются спросом процедуры интимного омоложения. Среди них — лабиопластика (изменение формы половых губ), пластика и лифтинг влагалища. «Никаких ограничений по возрасту для проведения интимных процедур нет. Однако во врачебной среде считается, что максимального эффекта от процедуры можно добиться, если проводить ее в возрастном промежутке от 35 до 55 лет», — сообщили на сайте окружной клинической больницы Ханты-Мансийска.

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Стоимость операций по восстановлению девственности (гименопластика) в югорских больницах и частных клиниках варьируется от 15 до 35 тысяч рублей. Цена зависит от сложности и вида процедуры. Корреспондент URA.RU узнал, где и за сколько можно провести эту процедуру. Дешевле всего восстановить девственность можно в окружной клинической больнице Ханты-Мансийска и сургутском перинатальном центре. Операция стоит 15 тысяч рублей. В частных клиниках Сургута стоимость гименопластики составляет от 25-35 тысяч рублей. А в медучреждения Нижневартовска такая процедура обойдется югорчанкам в среднем в 20 тысяч рублей. Стоимость гименопластики зависит в том числе и от срока, на который требуется восстановить девственность — кратковременный (около недели) или долговременный. Во втором случае требуется более сложное хирургическое вмешательство. Кроме восстановления девственности в югорских клиниках также пользуются спросом процедуры интимного омоложения. Среди них — лабиопластика (изменение формы половых губ), пластика и лифтинг влагалища. «Никаких ограничений по возрасту для проведения интимных процедур нет. Однако во врачебной среде считается, что максимального эффекта от процедуры можно добиться, если проводить ее в возрастном промежутке от 35 до 55 лет», — сообщили на сайте окружной клинической больницы Ханты-Мансийска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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