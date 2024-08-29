Восстановить девственность в ХМАО можно от 15 тысяч рублей

Стоимость операций по восстановлению девственности (гименопластика) в югорских больницах и частных клиниках варьируется от 15 до 35 тысяч рублей. Цена зависит от сложности и вида процедуры. Корреспондент URA.RU узнал, где и за сколько можно провести эту процедуру.
Дешевле всего восстановить девственность можно в окружной клинической больнице Ханты-Мансийска и сургутском перинатальном центре. Операция стоит 15 тысяч рублей. В частных клиниках Сургута стоимость гименопластики составляет от 25-35 тысяч рублей. А в медучреждения Нижневартовска такая процедура обойдется югорчанкам в среднем в 20 тысяч рублей.
Стоимость гименопластики зависит в том числе и от срока, на который требуется восстановить девственность — кратковременный (около недели) или долговременный. Во втором случае требуется более сложное хирургическое вмешательство.
Кроме восстановления девственности в югорских клиниках также пользуются спросом процедуры интимного омоложения. Среди них — лабиопластика (изменение формы половых губ), пластика и лифтинг влагалища. «Никаких ограничений по возрасту для проведения интимных процедур нет. Однако во врачебной среде считается, что максимального эффекта от процедуры можно добиться, если проводить ее в возрастном промежутке от 35 до 55 лет», — сообщили на сайте окружной клинической больницы Ханты-Мансийска.
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